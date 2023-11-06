Війська Ізраїлю повністю оточили місто Газа: що сталося вночі в епіцентрі подій 

Ізраїльська армія заявила, що оточила місто з повітря, суші та моря.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що офіційно повністю оточила місто Газа і повністю розділила сектор на північну та південну частини. Паралельно з наземними боями відбуваються масовані авіаудари по Сектору Гази та ракетні атаки на міста Ізраїлю — бойовики ХАМАС запустили ракети по низці міст, зокрема по великому місту Тель-Авіву. Там працює протиповітряна оборона.

Про останні події пише видання The Washington Post.

Ізраїль бомбардував Газу протягом ночі. Кількість загиблих серед цивільного населення стрімко зростає, оскільки ізраїльські війська та танки просуваються в глиб Гази. За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, кількість загиблих палестинців наближається до 10 тисяч осіб. Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі також заявив, що Ізраїль оточив місто Газа та досяг берегової лінії, розділивши територію на північ і південь.

Газа переживала повний збій у роботі Інтернету та послуг зв’язку до ночі.

Державний секретар Ентоні Блінкен у неділю вирушив до Рамалли на Західному березі річки Йордан, щоб зустрітися з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, а пізніше - до Багдада для переговорів з прем’єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа ас-Судані.

За словами чиновників, дипломатія була спрямована на те, щоб стримати інші країни або збройні групи від розширення конфлікту.

Під час свого візиту Блінкен також вимагав від Ізраїлю "гуманітарної паузи", щоб дозволити постачання допомоги до Гази та вивезення людей звідти.

Наслідки ударів / Фото: Associated Press

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що щонайменше 40 людей загинули та 35 отримали поранення під час суботнього удару по табору біженців Магазі в центральній частині сектора Газа, і звинуватило в нападі Ізраїль. The Washington Post не змогла незалежно перевірити цю заяву, і точна кількість смертей невідома.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, щонайменше 9770 людей загинули, 24 808 отримали поранення. Ще 2000 вважаються зниклими безвісти, ймовірно, вони опинилися під завалами. За даними ООН, понад половина з них - діти. За даними ізраїльських офіційних осіб, під час нападу ХАМАС 7 жовтня в Ізраїлі загинули щонайменше 1400 людей, щонайменше 5400 людей отримали поранення.

Нагадаємо:

Конфлікт розгорівся 7 жовтня, коли ХАМАС розпочав наступ на південь Ізраїлю, в результаті якого загинуло понад 1,4 тис. осіб і сотні людей були захоплені в заручники. За поточними ізраїльськими оцінками, кількість заручників становить 242 особи.

Сухопутні війська ЦАХАЛ 2 листопада прорвали передню лінію оборони ХАМАС на півночі Сектора Гази. Представник ізраїльської армії Даніель Хагарі вважає, що наземна операція просувається за планом.

У повідомленні йдеться про те, що ізраїльська армія розпочала останній етап війни проти ХАМАС. Сили ЦАХАЛу просунулися вперед за трьома напрямками:

від північно-західного кордону Сектора Гази вздовж узбережжя Середземного моря

з північного сходу біля Бейт-Хануна

зі сходу на захід, уздовж південної частини міста Газа

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