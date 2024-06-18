Війська КНДР перетнули кордон з Південною Кореєю: лунала стрілянина

Інцидент стався на тлі розгортання військ Північної Кореї у прикордонних районах для проведення низки заходів.

Десятки військових з Північної Кореї ненадовго перейшли на територію Південної Кореї. У зв’язку з цим Південна Корея здійснила попереджувальні постріли.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Так, 18 червня близько 20-30 північнокорейських військових, які працюють у демілітаризованій зоні, ненадовго перейшли на територію Південної Кореї. У зв’язку з цим південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли, після яких солдати КНДР повернулися на свій бік.

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Зазначається, що схожий інцидент стався 9 червня. Тоді південнокорейські військові також здійснили попереджувальні постріли, що змусило бійців з КНДР повернутися на свій бік кордону.

Після інциденту 9 червня жодної незвичайної активності не спостерігалося. Представник південнокорейського Об’єднаного комітету заявив, що інцидент, схоже, був випадковим.

Варто звернути увагу, що інцидент стався на тлі розгортання військ Північної Кореї у прикордонних районах для проведення низки заходів, зокрема мінувань та будівництва доріг військового значення.

Нагадаємо, в березні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав армію країни інтенсивніше готуватися до війни "відповідно до вимог поточної ситуації".

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