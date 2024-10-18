Війська КНДР вже тренуються на території РФ: з'явилися перші кадри

Де саме відбуваються тренування - наразі невідомо.

Військові з Північної Кореї вже проходять навчання в Росії.

Відповідне відео з'явилося в Телеграм-каналі Para Pax.

На оприлюдненому відео північнокорейські солдати зі зброєю на плечах роблять маршкидок на невстановленому військовому полігоні на території Російської Федерації.

Footage is circulating online, allegedly showing North Korean soldiers training in Russia.



The head of the HUR, Budanov, reported that Russia plans to send 2,600 soldiers to Kursk by November 1. pic.twitter.com/xnYdedZHC8 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 18, 2024

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів Північної Кореї наразі навчаються на сході Росії, щоб воювати проти України.

У коментарі The War Zone він сказав, що військові КНДР будуть готові воювати в Україні від 1 листопада.

Буданов зазначив, що північнокорейські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси.

Напередодні видання The Times із посиланням на західну розвідку повідомило, що половина з приблизно трьох мільйонів артилерійських снарядів, які використовує Росія, надходять агресору з Північної Кореї.

16 жовтня Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки, КНДР передає Росії людей для бойових дій проти України і робіт на заводах.

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