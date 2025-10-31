Війська НАТО можуть тижнями йти на допомогу Україні: у чому причина — Euractiv

Війська НАТО / © ТСН.ua

Військовим підрозділам НАТО можуть знадобитися тижні та навіть місяці, щоб прийти на допомогу Україні в разі нової російської агресії.

Про це пише видання Euractiv.

Щоб переправити танки через весь континент, військам потрібно отримати дипломатичні дозволи для кожної країни, яку вони перетинають.

Швидкість пересування колон військової техніки також залежить від чинних відносин між збройними силами різних країн і бюрократичних перепон.

Для того, щоб до України дісталися військові з Португалії, від якої до українського кордону потрібно їхати приблизно 41 годину, знадобиться значно більше часу.

Наприклад, одна неназвана країна ЄС вимагає повідомлення за 45 днів для видачі дозволу на транскордонний перетин.

Як пише видання, за цей час танк Leopard 2, рухаючись на повній швидкості (70 км/год) протягом 8 годин на день, міг би проїхати понад половину земного екватора (близько 25 200 км).

Перевірки безпеки можуть ще більше затримати пересування військ.

Саме тому Європейська комісія до середини листопада запропонує пакет заходів для покращення військової мобільності.

У цьому зацікавлені насамперед країни ЄС східного флангу, які вимагають, щоб транскордонне пересування військ в разі нападу Росії займало лічені дні, якщо не години.

Нагадаємо, начальник штабу французької армії генерал П’єр Шилл нещодавно заявив про готовність розгорнути сили в рамках гарантій безпеки України уже 2026 року.