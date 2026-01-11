Війська НАТО в Україні: нардеп назвав дві умови для розміщення

Війська НАТО в Україні

Для появи іноземного військового контингенту на території України необхідне виконання однієї з двох умов, причому обидві вони безпосередньо залежать від рішення Вашингтона.

Про це заявив народний депутат України Єгор Чернєв у розмові з журналісткою Новини.LIVE Галиною Остаповець.

За словами парламентаря, на сьогодні обговорюються два основні сценарії залучення іноземних сил, а саме дипломатичне врегулювання і гарантії безпеки від США для союзників.

Перший варіант передбачає отримання офіційної згоди від Росії на присутність миротворчого чи військового контингенту. Наразі такий сценарій є малоймовірним, оскільки країна-агресор не виявляє готовності до подібних домовленостей.

А другий шлях — це готовність Сполучених Штатів виступити гарантом безпеки для тих європейських держав, які відправлять свої війська до України.

«Без таких гарантій наші партнери не готові до прямого протистояння», сказав він.

Це фактично означає розширення «парасольки» безпеки, подібної до 5-ї статті Вашингтонського договору (колективна оборона НАТО).

Без чіткої впевненості у підтримці Вашингтона європейські партнери не готові до ризику прямого збройного конфлікту з РФ.

Саме формат безпекових гарантій, максимально наближений до стандартів Альянсу, зараз є центральною темою переговорів Києва із західними партнерами, підкреслив Чернєв.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що удар «Орешніком» по Львову був сигналом не для України. Так вважає український публіцист та оглядач Віталій Портников.

На думку журналіста, якщо Кремль хоче примусити Україну до капітуляції холодом, то в ситуації з європейськими країнами Росія бажає використовувати страх як зброю.

«Це бажання показати Європі, що у Путіна є зброя, від якої європейські країни захиститися не зможуть», — каже Портников.