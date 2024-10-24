Війська НАТО в Україні: полковник ЗСУ відповів, коли можуть з'явитися в країні західні бійці

Союзні держави навряд чи відправлять до України свій особовий склад до завершення повномасштабної російсько-української війни.

Про це в ефірі "24 каналу" сказав ексречник Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Він зазначив, якщо процес умисно затягується, то позитивного рішення з цього питання очікувати не доводиться.

Адже Україна мала досвід такої "співпраці". До повномасштабного вторгнення РФ в межах тренувальних місій до України приїжджали військові з Канади, Великої Британії, Польщі тощо.

За словами Селезньова, бійці західних країн брали участь в дорадчих та інших місіях, які дозволяли моніторити або забезпечувати підготовку українського військового персоналу. Проте вони навряд чи повернуться до України під час великої війни з РФ.

"Я маю серйозний сумнів, що це станеться аж допоки не завершиться повномасштабне російсько-українське протистояння. Так, було чимало дискусій щодо можливості задіяння військовослужбовців країн, які входять до Північноатлантичного Альянсу, на другорядних ділянках фронту. Щоб ми мали змогу визволити з цих ділянок фронту наші сили та засоби і спрямувати туди, де вони найбільш необхідні. Але не сталося тоді і навряд чи станеться в перспективі", - сказав полковник.

Він також назвав союзників "надто обачливими", а дискусії і ухвалення відповідних рішень надто повільними. Тож, якщо процес умисно затягується, вважає експерт, то сподіватися на позитивне вирішення цього питання не варто.

Нагадаємо, диктатор РБ Олександр Лукашенко заперечив наявність військових з КНДР у війні проти України. Водночас Китай вперше висловився про війська Північної Кореї у Росії.

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