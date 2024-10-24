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Війська НАТО в Україні: полковник ЗСУ відповів, коли можуть з'явитися в країні західні бійці

Війська НАТО в Україні: полковник ЗСУ відповів, коли можуть з'явитися в країні західні бійці

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що Захід навряд чи відправить до України свій особовий склад ТСН.ua

Якою буде відповідь НАТО на залучення військових КНДР Росією.

Союзні держави навряд чи відправлять до України свій особовий склад до завершення повномасштабної російсько-української війни.

Про це в ефірі "24 каналу" сказав ексречник Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Він зазначив, якщо процес умисно затягується, то позитивного рішення з цього питання очікувати не доводиться.

Адже Україна мала досвід такої "співпраці". До повномасштабного вторгнення РФ в межах тренувальних місій до України приїжджали військові з Канади, Великої Британії, Польщі тощо.

За словами Селезньова, бійці західних країн брали участь в дорадчих та інших місіях, які дозволяли моніторити або забезпечувати підготовку українського військового персоналу. Проте вони навряд чи повернуться до України під час великої війни з РФ.

"Я маю серйозний сумнів, що це станеться аж допоки не завершиться повномасштабне російсько-українське протистояння. Так, було чимало дискусій щодо можливості задіяння військовослужбовців країн, які входять до Північноатлантичного Альянсу, на другорядних ділянках фронту. Щоб ми мали змогу визволити з цих ділянок фронту наші сили та засоби і спрямувати туди, де вони найбільш необхідні. Але не сталося тоді і навряд чи станеться в перспективі", - сказав полковник.

Він також назвав союзників "надто обачливими", а дискусії і ухвалення відповідних рішень надто повільними. Тож, якщо процес умисно затягується, вважає експерт, то сподіватися на позитивне вирішення цього питання не варто.

Нагадаємо, диктатор РБ Олександр Лукашенко заперечив наявність військових з КНДР у війні проти України. Водночас Китай вперше висловився про війська Північної Кореї у Росії.

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