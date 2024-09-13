Війська НАТО в Україні та війна США в Азії: заступник міністра оборони РФ ошелешив заявами у Китаї

Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін під час щорічного Сяншаньського форуму з питань безпеки у Пекіні заявив, що НАТО збирається ввести війська в Україну, а США готують війну в Азії.

Дивні заяви одного із очільників військового відомства держави-агресорки цитує агентство Reuters.

"Щоб створити умови для примусу Росії до переговорів за формулами Києва, країни НАТО планують ввести війська в Україну", - оголосив російський генерал Фомін, не ускладнюючи це твердження будь-якими доказами таких намірів.

Водночас представник російського Міноборони вкотре полякав світ можливим застосуванням ядерної зброї.

“Це небезпечна гра [введення військ НАТО в Україну], яка може призвести до прямого конфлікту ядерних держав”, - пригрозив він.

Олександр Фомін також заявив, що США буцімто намагаються “стримати Китай і Росію” та готують війну в Азії, створюючи нові блоки безпеки.

"Росія і Китай підтримують створення справедливого, багатополярного світового порядку, заснованого на рівності та взаємній повазі", - цинічно сказав він.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Володимир Путін нещодавно заявив, що застосування українською армією західної зброї великої дальності для ударів по Росії означатиме безпосередню участь країн НАТО у бойових діях.

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