Представник російського Міноборони вкотре полякав світ можливим застосуванням ядерної зброї.
Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін під час щорічного Сяншаньського форуму з питань безпеки у Пекіні заявив, що НАТО збирається ввести війська в Україну, а США готують війну в Азії.
Дивні заяви одного із очільників військового відомства держави-агресорки цитує агентство Reuters.
"Щоб створити умови для примусу Росії до переговорів за формулами Києва, країни НАТО планують ввести війська в Україну", - оголосив російський генерал Фомін, не ускладнюючи це твердження будь-якими доказами таких намірів.
Водночас представник російського Міноборони вкотре полякав світ можливим застосуванням ядерної зброї.
“Це небезпечна гра [введення військ НАТО в Україну], яка може призвести до прямого конфлікту ядерних держав”, - пригрозив він.
Олександр Фомін також заявив, що США буцімто намагаються “стримати Китай і Росію” та готують війну в Азії, створюючи нові блоки безпеки.
"Росія і Китай підтримують створення справедливого, багатополярного світового порядку, заснованого на рівності та взаємній повазі", - цинічно сказав він.
Нагадаємо, президент держави-агресорки Володимир Путін нещодавно заявив, що застосування українською армією західної зброї великої дальності для ударів по Росії означатиме безпосередню участь країн НАТО у бойових діях.
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