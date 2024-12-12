Війська НАТО в Україні: за яких умов іноземних солдатів направлять до країни

Через значне просування окупантів на фронті, складну ситуацію з мобілізацією та озброєнням українського війська країни Заходу розглядають можливість відправлення своїх солдатів до України.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту Володимиру Зеленському розмістити іноземні війська на території країни до вступу до НАТО.

ТСН.ua зібрав останні заяви політиків і дипломатів про відправлення союзницьких військ до України.

Франція та Британія обговорюють сценарій відправлення військ

Нещодавно Франція та Британія розглядали можливість безпосереднього військового залучення, проте деталі наразі невідомі. Зокрема, нині між країнами тривають дискусії щодо співпраці в галузі оборони. Основна мета обговорень – створення основної групи союзників у Європі, яка буде орієнтована на підтримку України та забезпечення ширшої європейської безпеки.

Як повідомили джерела видання Le Monde, сценарій відправлення західних військ до України "зміцнів останніми тижнями", зокрема після візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції 11 листопада.

Жан-Ноель Барро, очільник міністерства закордонних справ Франції, в інтерв'ю BBC заявив, що Франція не відкидає можливість відправлення західних військ до України. Він підкреслив, що у союзників не повинно бути "червоних ліній" щодо допомоги Україні, вказуючи на готовність розглянути різні форми підтримки.

На противагу цьому посол Франції Гаель Весьєр заявив, що відправлення військ до України можливе за двох умов: офіційний запит від президента Зеленського та початок руйнування української оборони внаслідок просування окупаційних військ до Києва та інших ключових точок.

Також дипломат підкреслив, що це не означає готовність Парижа зараз відправити свої війська. Проте якщо буде необхідність, французи готові це питання обговорювати.

Одначе обговорення Франції та Британії щодо відправлення військ до України не мали успішного результату для української сторони. Лондон не змінив своєї позиції та не відправлятиме війська до України.

"Натовські" війська в Україні: хто проти

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомляла, що в разі припинення вогню між Україною та Росією Німеччина може відправити своїх військових для підтримання миру.

В контексті зміни влади у США питання миротворчих сил стає актуальним. Є припущення, що Трамп може спробувати примусити Україну та Росію до переговорів, погрожуючи припиненням військової допомоги Україні, але також може збільшити підтримку Києва у відповідь на дії Росії.

Однак низка країн не підтримують ідею направлення військ НАТО на підмогу Україні.

Зокрема, це Люксембург та Естонія. Міністр закордонних справ Люксембургу Ксавʼє Беттель зауважив, що "війська на землі означають війну, тому про це потрібно памʼятати".

Президент Естонії Алар Каріс заявляв, що наразі сама Україна "поки що не бачить необхідності" у відправленні західних військ до України. На думку глави держави, відправлення військ до України можливе після попереднього схвалення парламенту.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає "немудрою" ідею про введення військ НАТО до України.

"Я думаю, що було б немудро так зробити", – відповів Рютте на запитання про можливість введення військ НАТО до України через те, що РФ отримує солдатів з Північної Кореї.

За його словами, Альянс не хоче отримати повну конфронтацію з РФ і стати безпосередньою стороною конфлікту.

Угорщина та Німеччина також відкинули ідею відправлення до України військ країн НАТО.

Гарантії безпеки для України

Лідери Франції та Польщі в четвер, 12 грудня, провели переговори, головною темою яких стали гарантії безпеки для України. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон порушив питання про відправлення іноземних військ до України після укладення мирної угоди.

Зустріч прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з Макроном відбулася у Варшаві. Цього ж дня відбулися зустрічі міністрів закордонних справ і фінансів Франції, Польщі та Німеччини у Варшаві та Берліні.

Перед цією зустріччю Каміль Гранд, колишній заступник генерального секретаря НАТО, розповів польському виданню Rzeczpospolita, що суть французької пропозиції полягає в миротворчій місії, яка б гарантувала, що Кремль у майбутньому не порушить можливе припинення вогню та встановлену лінію розмежування в Україні.

Цю ідею Макрон висував ще в лютому, проте не уточняв, на яких умовах це відбуватиметься.

Детальніше про задум стало відомо після зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Парижі. З подібною метою 27 листопада він скликав лідерів скандинавських і балтійських країн (NB8) та Польщі, які зібралися в Гарпсунді.

Директор Центру досліджень безпеки при Французькому інституті міжнародних відносин Елі Тененбаум, який працює над проєктом такої місії, пояснив, що контингент може складатися з п'яти бригад (близько 40 тисяч солдатів). Польща могла б взяти на себе командування однією з них.

Зокрема, цю інформацію підтвердив виданню Politico дипломат ЄС і французький чиновник.

Новообраний президент Дональд Трамп запропонував розмістити європейські війська в Україні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню, повідомляє The Wall Street Journal. Як зазначає видання, новообраний президент заявив Макрону і Зеленському, що хотів би, щоб європейські війська були присутні в Україні.

Умова для відправлення миротворчих сил до України

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що перед відправленням миротворчої місії має бути встановлений мир в Україні.

"Передусім нам потрібен мир в Україні, щоб потім мати миротворчі сили", – зазначила дипломатка.

Каллас також повторила, що РФ може завершити розв’язану нею війну проти України, просто припинивши свою агресію.

Також читайте Цифри приголомшують: що відомо про втрати України та РФ на війні

Варто зауважити, раніше Кая Каллас заявляла, що європейські солдати можуть бути залучені для забезпечення припинення вогню в Україні, і такі країни, як Франція та країни Балтії, вже висловлювали готовність до цього.

Чи відправить Польща свої війська до України

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи інформацію ЗМІ про можливу європейську миротворчу місію в Україні, сказав, що його країна хоче допомагати з логістичними операціями, а не відправляти війська.

За словами очільника польського зовнішньополітичного відомства, "нічого, що стосується України, не повинно відбуватися без України та Європи". Зокрема, роль Польщі полягає в допомозі України щодо забезпечення логістики.

Перед візитом Макрона до Польщі спікер польського Сейму Шимон Головня заявив, що Польща допускає можливість участі польських військ у миротворчій місії в Україні під егідою НАТО. Проте є умова: насамперед країна має захищати власні інтереси.

"З польської точки зору, і ми про це неодноразово говорили, наша участь у різних видах військових дій в Україні може відбуватися лише під егідою НАТО та в структурах НАТО. Є багато речей, які може коментувати лише Україна, тому що це її суб'єктність, її незалежність. Проте я повторюю, якщо розглядати будь-яку участь Польщі, на мій погляд, на цьому етапі немає іншої формули, крім НАТО", – висловився польський політик.

Згодом стало відомо, що Польща заперечує можливість відправлення союзницьких військ до України. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Хочу також заперечити спекуляції на тему можливої присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемир'я, припинення вогню чи досягнення миру", – наголосив Туск.

За його словами, подібні рішення польська влада ухвалюватиме лише у Варшаві. Зокрема, відправлення військ до України не планується.

Чи готова Україна прийняти іноземні війська

Під час переговорів з лідером німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцем у Києві Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення іноземних військ на території України до вступу до НАТО.

Зеленський нагадав, що в Парижі під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом запитував у них, які Україна матиме безпекові гарантії, доки не набуде членства в НАТО.

"Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Еммануеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії", – сказав Зеленський.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала готовність Києва приймати іноземні війська. На запитання журналіста Politico щодо цього вона відповіла, що: "Україна готова говорити про все, що працює".

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що членство в НАТО – чи не найважливіша гарантія безпеки для України, адже тоді РФ не матиме аргументів щодо військових дій на українських землях.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.