Війська Північної Кореї допомагають РФ запускати ракети KN-23 - The Guardian

В Україні загинули понад шість офіцерів з Північної Кореї.

Північна Корея розгорнула свої війська разом з російськими в Україні. Зокрема, півічнокорейці можуть допомагати із запуском ракет KN-23.

Про це пише The Guardian.

За даними видання, північнокорейські військові інженери, ймовірно, допомагають Росії наносити удари по Україні балістичними ракетами.

"Десятки північнокорейців перебувають за російською лінією фронту в командах, які "підтримують пускові установки для ракет КN-23", - йдеться в повідомленні.

Напередодні у Південній Кореї заявили, що КНДР може відправити своїх військових до України на підтримку Російській Федерації.

Тоді як раніше ЗМІ повідомляли про те, що біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - шість офіцерів з Північної Кореї.

"Приєднання до війни проти України дає Північній Кореї можливість випробувати зброю, отримати бойовий досвід для своїх військ і зміцнити свої позиції в якості потужного міжнародного союзника", - пише The Guardian.

Нагадаємо, днями видання Kyiv Post з посиланням на власні джерела повідомило, що під Донецьком ліквідували шістьох офіцерів з Північної Кореї. У Кремлі це заперечують.

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