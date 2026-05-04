Війська США можуть опинитися ближче до України: куди їх перекинуть

Польща веде переговори з Пентагоном про збільшення американської військової присутності на своїй території та на східному фланзі НАТО. Це може стати частиною ширшого перегляду розміщення військ США в Європі на тлі можливого скорочення американського контингенту в Німеччині.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський в ефірі RMF24.

«Ми ведемо переговори з Пентагоном про збільшення американської військової присутності в Польщі. Це єдине, що я можу підтвердити. Рішення щодо долі американських військ — це рішення США», — сказав він.

Залевський не став прямо відповідати, чи можуть до Польщі перекинути саме тих військових, яких США можуть вивести з Німеччини.

«Я не хочу зараз підтверджувати або спростовувати це. Ми повинні дочекатися на рішення Пентагону», — зазначив посадовець.

За його словами, Варшава хоче посилення американських можливостей у Польщі та на східному фланзі НАТО загалом. Він додав, що такий підхід знаходить розуміння у Пентагоні.

Залевський також заявив, що майбутнє присутності США в Європі залежатиме від того, чи будуть європейські країни реально збільшувати оборонні витрати.

Виведення військ США з Німеччини

Нагадаємо, 30 квітня президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що його адміністрація розглядає можливість скорочення американської військової присутності в Німеччині.

Після цього канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що можливе виведення понад 5 тисяч американських військових не є новим питанням і вже обговорювалося раніше.

За словами Мерца, йдеться про контингент, який був розміщений у Німеччині на тимчасовій основі ще за адміністрації Джо Байдена. Саме тому, як підкреслив канцлер, можливе скорочення цієї присутності не стало несподіванкою.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що не виключає можливість виведення американського військового контингенту з Італії та Іспанії через їхню позицію щодо конфлікту навколо Ірану.

