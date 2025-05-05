Війська США в Мексиці: Трамп зробив пропозицію, яка шокувала президентку Шейнбаум

Клаудія Шейнбаум / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розповів про бажання направити американські війська до Мексики, щоб допомогти перешкодити незаконній торгівлі наркотиками. Проте його мексиканська колега Клаудія Шейнбаум відхилила пропозицію.

Про це повідомляє Associated Press.

Американський лідер у розмові з журналістами на борту Air Force One розкритикував таке рішення з боку президента Мексики, та заявив, що вона начебто боїться картелів у своїй країні.

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Нинішні коментарі Трампа прозвучали через день після того, як Шейнбаум підтвердила, що президент США тиснув на неї під час телефонної розмови у квітні, умовляючи, щоб вона погодилася на більшу роль американських військових у боротьбі з наркокартелями в Мексиці.

Зараз у розмові з представниками ЗМІ Трамп підтвердив, що він запропонував відправити війська до Мексики, та критично висловися на адресу Шейнбаума через відмову схвалити таку ідею.

«Ну, вона так боїться картелів, що не може йти, тож ви знаєте, що це причина. І я думаю, що вона мила жінка. Президент Мексики мила жінка, але вона так боїться картелів, що навіть не може думати чітко», — сказав він.

Посилення присутності військ США вздовж кордону з Мексикою

Західні ЗМІ звертають увагу, що військова присутність США вздовж південного кордону з Мексикою неухильно збільшувалася в останні місяці після наказу Трампа в січні збільшити роль армії в стримуванні потоку мігрантів.

Так, раніше Північне командування США скерувало війська та обладнання до кордону, збільшило кількість пілотованих спостережних польотів для моніторингу торгівлі фентанілом уздовж кордону та «прагнуло розширити повноваження спецназу США для тісної співпраці з мексиканськими силами, які проводять операції проти картелів», пише AP.

Відмова президентки Мексики

Між тим Шейнбаум заявила про те, що війська США, які діють у Мексиці, зайшли «занадто далеко».

«Він сказав: „Як ми можемо допомогти вам у боротьбі з торгівлею наркотиками? Я пропоную, щоб військові Сполучених Штатів прибули і допомогли вам“. І знаєте, що я йому відповіла? „Ні, президенте Трамп. Суверенітет не продається. Суверенітет люблять і захищають“, — розповіла Шейнбаум у суботу.

Вона додала, що сказала Трампу, що їхні дві країни «можуть працювати разом, але ви на своїй території, а ми на своїй».