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"Військкомат нікого не пожаліє": чоловікам у Курській області заборонили виїжджати з регіону

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"Військкомат нікого не пожаліє": чоловікам у Курській області заборонили виїжджати з регіону

Фото: Associated Press

У Курській області РФ тим, хто підлягає мобілізації, заборонили виїжджати з регіону.

Ті, хто перебуває поза межами області, повинні протягом трьох днів повернутись на місце своєї реєстрації. 

Про це повідомляє SOTA з посиланням на військового комісара Курської області Володимира Родіонова. 

Родіонов заявив, що військовозобов'язані повинні очікувати повістку, а ті, хто не живе в Курській області, проте там зареєстрований, повинен повернутись протягом трьох днів. 

"Військкомат нікого не жалітиме: батьківщину всі захищатимуть", - заявив російський воєнком. 

Нагадаємо, Залужний зробив заяву щодо мобілізації в РФ

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