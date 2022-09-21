"Військкомат нікого не пожаліє": чоловікам у Курській області заборонили виїжджати з регіону

У Курській області РФ тим, хто підлягає мобілізації, заборонили виїжджати з регіону.
Ті, хто перебуває поза межами області, повинні протягом трьох днів повернутись на місце своєї реєстрації.
Про це повідомляє SOTA з посиланням на військового комісара Курської області Володимира Родіонова.
Родіонов заявив, що військовозобов'язані повинні очікувати повістку, а ті, хто не живе в Курській області, проте там зареєстрований, повинен повернутись протягом трьох днів.
"Військкомат нікого не жалітиме: батьківщину всі захищатимуть", - заявив російський воєнком.
Нагадаємо, Залужний зробив заяву щодо мобілізації в РФ.
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