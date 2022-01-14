Військова агресія Росії проти України: у ЄС визначили десять кроків у сфері безпеки - список

У ЄС готові дати пряму відповідь на будь-яку агресію Росії, сказав головний дипломат ЄС.
В ЄС визначили 10 кроків у сфері європейської безпеки на тлі військового нарощування Росії біля українських кордонів. Їх назвав Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Про це він повідомив у французькому місті Бресті на пресконференції за підсумками дводенної неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.
За його словами, у ЄС готові дати пряму відповідь на будь-яку агресію Росії, але все ж віддає перевагу дипломатичному вирішенню конфліктів.
"Це були два дні напруженої роботи, і очевидно, що російська загроза на українських кордонах та питання безпеки були в центрі нашого обговорення", - сказав Боррель.
10 кроків від ЄС у разі вторгненні РФ до України:
1. ЄС відкидає спробу РФ створювати сфери впливу в Європі.
2. ЄС підтвердив чинність усіх головних принципів, на яких тримається європейська безпека і які викладені у Гельсінському заключному акті.
3. Європа підтвердила "солідарність з Україною та іншими країнами на Сході Європи, які є нашими партнерами і яким погрожує Росія".
4. Євросоюз рішуче закликає Росію до деескалації.
5. У ЄС підтвердили зобов’язання відповісти на будь-яку російську атаку проти України.
6. Європа буде тісно співпрацювати зі США щодо припинення військового конфлікту.
7. ЄС працюватиме у тісній координації зусиль щодо підтримання безпеки з США, НАТО та в межах ОБСЄ. Європейські міністри наголошували на необхідності активізації цієї діяльності.
8. Євросоюз готовий долучитися до посилення механізмів забезпечення прозорості та передбачуваності будь-якої військової діяльності, заходів для зміцнення довіри тощо.
9. ЄС підтримуватиме перезапуск роботи щодо контролю над озброєннями.
10. У Європі продовжуватимуть роботу над санкціями за порушення міжнародного права, над якими Євросоюз працюватиме у тісному контакті з партнерами.
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Росія планує здійснити військове вторгнення до України орієнтовно у середині січні — середині лютого цього року. Перед цим Кремль задумав здійснити масштабну провокацію, щоб звинуватити українських військових і виправдати агресію.
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