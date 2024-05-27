Військова допомога, безпекова угода та посилення ППО: підсумки візиту Зеленського до Іспанії

Угода, серед іншого, містить економічне відновлення, посилення санкцій проти РФ та інше.

У понеділок, 27 травня, Володимир Зеленький прибув до Мадрида із візитом та провів переговори із іспанським прем'єр-міністром Педром Санчесом.

Про підсумки візиту глава держави повідомив на сторінці у телеграм-каналі.

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За підсумкам зустрічі, Україна підписала двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

"Гуманітарна допомога, економічне відновлення та відбудова, підтримка українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО та нашої Формули миру, посилення санкцій проти Росії – всі ці сфери співпраці викладені в нашій угоді", - розкрив президент України.

Також цьогоріч Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги та 5 млрд – упродовж трьох років.

"Сьогодні з паном Премʼєр-міністром говорили, зокрема, про подальше посилення нашої ППО й про те, як Іспанія може цьому допомогти. Я поінформував про ситуацію на фронті, про російські намагання розширити війну. Цими тижнями наші воїни захищаються від чергової російської наступальної операції, і саме тому зараз ми особливо потребуємо активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки і відчутного примусу Росії до миру – всіма засобами. Дякую Іспанії за відчутну та дійсно рятівну підтримку України в цей час війни", - наголосив він.

Нагадаємо, 27 травння 2024 року Україна та Іспанія підписали важливу безпекову угоду.

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