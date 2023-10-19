Військова допомога від США: Байден проситиме у Конгресу 60 млрд доларів для України – NBC

Конгресмени США починають отримувати деталі нового пакета фінансування, який планує представити Білий дім уже в п'ятницю.

Про це пише NBC News з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що до пакета зі 100 млрд доларів входить 60 млрд доларів для України, а решта 40 млрд — для Ізраїлю, Тайваню і зміцнення кордону США з Мексикою.

Щоправда, як розповіли журналістам джерела, деякі республіканці в Конгресі вважають, що Штатам необхідно поповнити свої запаси боєприпасів. Це можна зробити, скоротивши допомогу Україні.

Журналісти зазначили, що члени Республіканської партії дедалі більше розходяться в думках щодо того, чи слід продовжувати допомогу США Україні в її війні з Росією. Так, Штати вже надали Києву понад 75 мільярдів доларів військової, гуманітарної та фінансової допомоги.

Раніше генсек НАТО Столтенберг наголосив, що Україна потребує більше зброї. Чим сильнішою вона буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про існування ризиків зменшення обсягів західної допомоги. Водночас глава держави вірить партнерам, які запевняють, що цього не станеться.

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