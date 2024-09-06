Військова допомога від США на $250 млн: яку зброю отримає Україна

У Пентагоні оприлюднили перелік озброєння для української армії.

У Міністерстві оборони США повідомили про вміст нового пакету військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.

Відповідна інформація з’явилася 6 вересня на офіційній сторінці Пентагону.

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“Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 250 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: ракети ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя”, — йдеться у повідомленні.

До переліку зброї, яку отримає Україна, входять:

ракети RIM-7;

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

патрульні катери;

морське навчальне обладнання;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Це вже 65-й транш обладнання, яке адміністрація президента США Джо Байдена передає Україні із запасів Пентагону від серпня 2021 року.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена проводить термінові перемовини з Конгресом, аби одержати дозвіл на використання понад 6 млрд дол. військової допомоги для Україні до 30 вересня.

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