Військова допомога від США на $250 млн: яку зброю отримає Україна

У Пентагоні оприлюднили перелік озброєння для української армії.
У Міністерстві оборони США повідомили про вміст нового пакету військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.
Відповідна інформація з’явилася 6 вересня на офіційній сторінці Пентагону.
“Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 250 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: ракети ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя”, — йдеться у повідомленні.
До переліку зброї, яку отримає Україна, входять:
- ракети RIM-7;
- ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- патрульні катери;
- морське навчальне обладнання;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
Це вже 65-й транш обладнання, яке адміністрація президента США Джо Байдена передає Україні із запасів Пентагону від серпня 2021 року.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена проводить термінові перемовини з Конгресом, аби одержати дозвіл на використання понад 6 млрд дол. військової допомоги для Україні до 30 вересня.
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