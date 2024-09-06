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Військова допомога від США на $250 млн: яку зброю отримає Україна

Військова допомога від США на $250 млн: яку зброю отримає Україна

Військова допомога США Україні. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

У Пентагоні оприлюднили перелік озброєння для української армії.

У Міністерстві оборони США повідомили про вміст нового пакету військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.

Відповідна інформація з’явилася 6 вересня на офіційній сторінці Пентагону.

“Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 250 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: ракети ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя”, — йдеться у повідомленні.

До переліку зброї, яку отримає Україна, входять:

  • ракети RIM-7;
  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • патрульні катери;
  • морське навчальне обладнання;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Це вже 65-й транш обладнання, яке адміністрація президента США Джо Байдена передає Україні із запасів Пентагону від серпня 2021 року.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена проводить термінові перемовини з Конгресом, аби одержати дозвіл на використання понад 6 млрд дол. військової допомоги для Україні до 30 вересня.

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