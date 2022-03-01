Військова, фінансова, гуманітарна допомоги від Європи: успіхи України на дипломатичному фронті

Військова, фінансова, гуманітарна допомоги від Європи: успіхи України на дипломатичному фронті

Сьогодні, 1 березня, для України - історичний день, оскільки Європарламент рекомендував надати нашій державі статусу кандидата на вступ до членства ЄС.

Українська дипломатія продовжує невпинно працювати на всіх фронтах, аби захистити Україну та українських громадян від російських загарбників. Сьогодні увага всієї Європи була прикута до виступу президента України Володимира Зеленського під час пленарної сесії Європейського парламенту.

Про успіхи на дипломатичному фронті повідомляє МЗС України.

Румунія та Угорщина долучилися до кола держав-членів ЄС, які підтримують прискорений вступ України до Євросоюзу.

Військова допомога

До України прибула нова партія протитанкових комплексів Javelin та NLAW

Уряд Австралії виділив 50 мільйонів доларів на закупівлю озброєння та обладнання для українських Сил Оборони

Фінансова підтримка

Японія додатково виділила 100 мільйонів доларів для підтримки України. Загальний обсяг японської допомоги вже сягнув 200 млн. дол. США

Естонський Bolt виділив 1 мільйонів євро на допомогу Україні. Компанія планує виділити ще 4 мільйони євро протягом наступних двох тижнів

Ізоляція Росії у Європі

Представники понад 50 держав на знак протесту вийшли із зали під час виступу міністра закордонних справ РФ у Женеві

Греція припиняє всі культурні заходи з РФ

Американська нафтова корпорація Exxon Mobil відкликає своїх фахівців з усіх російських нафтогазових проєктів

Данська компанія Moller-Maers, яка забезпечує 20% перевезень вантажів у світі, оголосила про припинення прийому на доставку товарів з та до Росії

Гуманітарна допомога