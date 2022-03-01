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Військова, фінансова, гуманітарна допомоги від Європи: успіхи України на дипломатичному фронті

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Військова, фінансова, гуманітарна допомоги від Європи: успіхи України на дипломатичному фронті

Pexels

Сьогодні, 1 березня, для України - історичний день, оскільки Європарламент рекомендував надати нашій державі статусу кандидата на вступ до членства ЄС.

Українська дипломатія продовжує невпинно працювати на всіх фронтах, аби захистити Україну та українських громадян від російських загарбників. Сьогодні увага всієї Європи була прикута до виступу президента України Володимира Зеленського під час пленарної сесії Європейського парламенту. 

Про успіхи на дипломатичному фронті повідомляє МЗС України.

Румунія та Угорщина долучилися до кола держав-членів ЄС, які підтримують прискорений вступ України до Євросоюзу.

Військова допомога

  • До України прибула нова партія протитанкових комплексів Javelin та NLAW
  • Уряд Австралії виділив 50 мільйонів доларів на закупівлю озброєння та обладнання для українських Сил Оборони

Фінансова підтримка

  • Японія додатково виділила 100 мільйонів доларів для підтримки України. Загальний обсяг японської допомоги вже сягнув 200 млн. дол. США
  • Естонський Bolt виділив 1 мільйонів євро на допомогу Україні. Компанія планує виділити ще 4 мільйони євро протягом наступних двох тижнів

Ізоляція Росії у Європі

  • Представники понад 50 держав на знак протесту вийшли із зали під час виступу міністра закордонних справ РФ у Женеві
  • Греція припиняє всі культурні заходи з РФ
  • Американська нафтова корпорація Exxon Mobil відкликає своїх фахівців з усіх російських нафтогазових проєктів
  • Данська компанія Moller-Maers, яка забезпечує 20% перевезень вантажів у світі, оголосила про припинення прийому на доставку товарів з та до Росії

Гуманітарна допомога

  • Австралія виділила 25 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу
  • Нова Зеландія виділила 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу для українців.
  • Франція вже відправила 33 тонн гуманітарної допомоги для України. Іще два літаки з допомогою медичного призначення прибудуть сьогодні
  • Додаткова гуманітарна допомога прямує з Литви.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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