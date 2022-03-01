Військова, фінансова, гуманітарна допомоги від Європи: успіхи України на дипломатичному фронті

Сьогодні, 1 березня, для України - історичний день, оскільки Європарламент рекомендував надати нашій державі статусу кандидата на вступ до членства ЄС.
Українська дипломатія продовжує невпинно працювати на всіх фронтах, аби захистити Україну та українських громадян від російських загарбників. Сьогодні увага всієї Європи була прикута до виступу президента України Володимира Зеленського під час пленарної сесії Європейського парламенту.
Про успіхи на дипломатичному фронті повідомляє МЗС України.
Румунія та Угорщина долучилися до кола держав-членів ЄС, які підтримують прискорений вступ України до Євросоюзу.
Військова допомога
- До України прибула нова партія протитанкових комплексів Javelin та NLAW
- Уряд Австралії виділив 50 мільйонів доларів на закупівлю озброєння та обладнання для українських Сил Оборони
Фінансова підтримка
- Японія додатково виділила 100 мільйонів доларів для підтримки України. Загальний обсяг японської допомоги вже сягнув 200 млн. дол. США
- Естонський Bolt виділив 1 мільйонів євро на допомогу Україні. Компанія планує виділити ще 4 мільйони євро протягом наступних двох тижнів
Ізоляція Росії у Європі
- Представники понад 50 держав на знак протесту вийшли із зали під час виступу міністра закордонних справ РФ у Женеві
- Греція припиняє всі культурні заходи з РФ
- Американська нафтова корпорація Exxon Mobil відкликає своїх фахівців з усіх російських нафтогазових проєктів
- Данська компанія Moller-Maers, яка забезпечує 20% перевезень вантажів у світі, оголосила про припинення прийому на доставку товарів з та до Росії
Гуманітарна допомога
- Австралія виділила 25 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу
- Нова Зеландія виділила 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу для українців.
- Франція вже відправила 33 тонн гуманітарної допомоги для України. Іще два літаки з допомогою медичного призначення прибудуть сьогодні
- Додаткова гуманітарна допомога прямує з Литви.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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