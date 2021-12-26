Військова хунта у М'янмі вбила і спалила щонайменше 35 людей, зокрема жінок і дітей: що відомо

Військова хунта у М'янмі вбила і спалила щонайменше 35 людей, зокрема жінок і дітей: що відомо

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У М'янмі на Різдво 25 грудня поблизу села Мосо в штаті Кая виявили рештки щонайменше 35 обвуглених тіл, одне з яких належить дитині.

Про це із посиланням на місцевих жителів і Сили оборони національностей Кая (KNDF), які виступають проти військової хунти, повідомляє Myanmar Now.

За словами командира четвертої бригади KNDF, який побажав залишитися анонімним, члени його групи помітили клуби диму в п'ятницю, 24 грудня, близько 11 ранку за місцевим часом. Однак тоді вони не могли потрапити до місця події, оскільки хунта могла бути поблизу.

Вже наступного дня, у суботу, повстанці прибули на місце пожежі та побачили десятки тіл, згорілих у восьми автомобілях та п'яти мотоциклах. Серед обвуглених решток, заявив командир, вони помітили пальці дитини, якій, ймовірно, було менше п'яти років.

"Ми не знаємо точно, скільки жінок, чоловіків та дітей серед спалених. Деякі перетворилися на попіл, деякі обвуглені, - вказав співрозмовник видання. - Коли ми бачили (тіла. - Ред.), їх не можна було впізнати".

Водночас речі, виявлені членами KNDF у транспортних засобах, зокрема дитячий та жіночий одяг разом з медикаментами та продуктами харчування, свідчать про те, що жертвами були місцеві жителі, які рятувалися від зіткнень у цьому районі.

KNDF from Myanmar Now / Myanmar Now

Командувач припустив, що військовослужбовці армії М'янми могли навмисне підпалити людей у ​​вантажівках, використавши бензин.

"Це були беззбройні сільські жителі, зокрема жінки та діти, - висловився інший представник KNDF. - Вони в страху побігли посеред зіткнення, і війська хунти зупинили їх і живцем спалили у машинах". Водночас у виданні не можуть підтвердити, чи були жертви спалені живцем.

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Тим часом державні ЗМІ М'янми, підконтрольні хунті, пишуть про те, що бойові дії поблизу Мосо спалахнули після того, як сім транспортних засобів не зупинилися на вимогу солдатів М'янми і нібито відкрили у бік військовослужбовців вогонь.

Вони стверджують, що в автомобілях перебували члени груп збройного опору та новачки, які збиралися пройти навчання для боротьби з армією. У проурядових газетах повідомили, що усі сім транспортних засобів були знищені вогнем, однак щодо кількості загиблих інформації не надали.

Як пише The Associated Press із посиланням на очевидця, жертви тікали від бойових дій між групами збройного опору та армією М'янми біля села Кой Нган, розташованого поблизу Мосо. Він додав, що військові заарештували та вбили утікачів, які прямували до таборів для біженців.

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"Перед підпалом тіла були зв'язані мотузками", - розповів свідок, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, оскільки побоювався за свою безпеку.

Після інциденту гуманітарна організація "Врятуймо дітей" (Save the Children) проінформувала про зникнення двох своїх співробітників, які поверталися додому.

"У нас є підтвердження, що їхній приватний автомобіль був атакований і згорів, - йдеться в заяві. - За повідомленнями, військові змушували людей виходити з автомобілів, декого заарештовували, інших вбивали та спалювали їхні тіла".

KNDF from Myanmar Now / Myanmar Now

1 лютого цього року військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який нещодавно продовжили до 2023 року.

Жителі М'янми відреагували на держпереворот масовими протестами, які переросли у криваві сутички з силовиками. Від 1 лютого в країні вбили понад 1250 людей, а ще понад 10 тисяч заарештували.

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