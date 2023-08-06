Військова хунта в Нігері звернулася за допомогою до російських найманців ПВК "Вагнер"

У неділю, 6 серпня, минає термін ультиматуму Союзу країн Західної Африки, який пригрозив вторгненням у Нігер.

Військові в Нігері, які захопили владу в країні, звернулися за підтримкою до російської ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Вассіма Насра, журналіста і старшого наукового співробітника експертної групи “Центр Суфан”.

До такого кроку путчистів спонукав ультиматум Союзу країн Західної Африки (ECOWAS), які пригрозили повстанцям військовою інтервенцією, якщо ті до неділі, 6 серпня, не повернуть владу поваленому президенту Мохамеду Базуму.

Також читайте Нігер vs “Вагнер”: навіщо лідер перевороту зустрівся з союзною найманцям хунтою в Малі

Три джерела Вассіма Насра в Малі та неназваний французький дипломат повідомили йому про те, що один із лідерів перевороту в Нігері генерал Саліфу Моді прибув із візитом до сусідньої Малі. Там він зустрівся з невідомим представником ПВК “Вагнер” та передав йому звернення про допомогу.

“Вони [путчисти] потребують “вагнерівців”, бо ті стануть їхньою гарантією утримання влади”, — вважає Наср.

За даними журналіста, зараз у військовій компанії розглядають отриманий запит.

Джерело агентства серед західних військових на умовах анонімності підтвердило, що їм надійшла інформація про звернення хунти Нігеру до найманців ПВК "Вагнер" щодо військової допомоги.

Напередодні очільники оборонних відомств держав-членів ECOWAS завершили опрацювання плану інтервенції та закликали військових підготувати ресурси після того, як групі посередників, відправленій у четвер у Нігер, не дозволили в’їхати до столиці чи зустрітися з лідером хунти генералом Абдурахманом Чіані.

Нагадаємо, президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав світ допомогти відновити конституційний порядок у державі. Події, що відбуваються в країні, він назвав "ключовий моментом історії".

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