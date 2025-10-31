Військова наклала на себе руки після домагань та 3600 повідомлень від командира

Британський суд покарав сержант-майора за сексуальне насильство щодо 19-річної солдатки Джейслі Бек / © Колаж

Британський сержант-майор Майкл Веббер отримав вирок за сексуальне насильство щодо 19-річної солдатки Джейслі Бек, яка згодом вчинила самогубство. З’ясувалося, що дівчина також пережила інтенсивне небажане переслідування від іншого керівника, який надіслав їй понад 3600 повідомлень.

Про це повідомляє Lad Bible.

Джейслі Бек, яка служила ганнером у Королівській артилерії, була знайдена мертвою у своїх казармах у Ларкхіллі, графство Вілтшир, 15 грудня 2021 року.

Розслідування встановило, що дівчина пережила «інтенсивний період небажаної поведінки» з боку свого безпосереднього керівника, бомбардира Раяна Мейсона, який нібито надсилав їй понад 3600 текстових повідомлень, часто зізнаючись у коханні.

Крім того, Джейслі подала скаргу на сержанта-майора батареї Майкла Веббера, який, за її словами, під час службового заходу в липні 2021 року намагався «притиснути її та поцілувати».

Тепер 43-річного Веббера засуджено до шести місяців ув’язнення за сексуальний напад на солдатку. Він визнав свою провину щодо інциденту, який стався під час відрядження на острів Торні, поблизу міста Емсворт у Гемпширі.

Вирок було винесено у Військовому суді в Булфорді під головуванням судді-адвоката генерала Алана Ларджа та військової колегії.

Як стало відомо, інцидент, який довів Джейслі до сліз, стався після корпоративного заходу в липні 2021 року. Ланс-бомбардир Кірсті Девіс розповіла, що того вечора Джейслі зателефонувала їй і поскаржилася на поведінку Веббера.

«Він намагався її поцілувати, а вона відштовхувала його, але він притискав її. Джейслі сказала йому „ні“, намагалася втекти, але він не зупинявся, тому вона пішла. Вона плакала, була розгублена і налякана тим, що сталося», — сказала свідок.

За словами очевидців, під час гри на випивку під назвою «Останній, хто стоїть», Веббер торкнувся стегна Джейслі та спробував її поцілувати. Після цього вона відштовхнула його, переночувала у своєму автомобілі, а наступного ранку подала офіційну скаргу керівництву. Втім, інцидент не було передано до поліції, і згодом Веббер написав Джейслі листа з вибаченнями.

До слова, у липні 2025 року українська військова Єлизавета Марцинюк (позивний «Мавка») публічно заявила про численні випадки домагань під час служби. За словами захисниці, останній інцидент стався вночі, коли «черговий» чоловік намагався залізти до неї в ліжко, не приймаючи відмови. «Мавка» уникла зґвалтування, але зазнала «багато небажаних дотиків, тероризування наполегливістю та поцілунків».