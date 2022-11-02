Військова присутність НАТО біля кордонів Росії збільшилася в 2,5 раза — Шойгу

Очільник російського Міноборони нарахував до 30 тисяч військових на східному фланзі Північноатлантичного альянсу.

У середу, 2 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що від лютого 2022 року контингент НАТО біля кордонів Росії збільшився в два з половиною раза - до 30 тисяч осіб.

Заяву російського міністра цитує Meduza.io.

“Створюються нові багатонаціональні батальйонні тактичні групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Кількість короткострокових угруповань може зрости ще більше. НАТО має намір перейти від обмеження Росії через передову присутність до створення широкомасштабної системи колективної оборони на східному фланзі, біля наших кордонів”, – бідкався Шойгу.

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На його думку, зростання угруповання НАТО є небезпечним для “союзників Росії", насамперед, Білорусі. Але він заявив, що головною метою зусиль “колективного Заходу” є знищення економіки та військового потенціалу Росії, “позбавлення її можливості вести самостійну зовнішню політику”.

Шойгу також нарікав на те, що українська армія “накачана” сучасною зброєю і боєприпасами, вкотре згадав про “брудну ядерну бомбу”, яку начебто намагалися створити в Україні, і оголосив про наміри української влади розмістити в країні ядерну зброю НАТО.

Міністр оборони Росії також звинуватив Україну у використанні "заборонених методів протистояння", зокрема "терактів, командних вбивств, бомбардування мирних жителів із важкої зброї".

Треба зауважити, що НАТО не приховує збільшення військової присутності у Східній Європі після російського вторгнення до України та створення нових батальйонних тактичних груп у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. У травні повідомлялося, що кількість солдатів на східному фланзі за рік зросла майже вдесятеро - від 4 650 до 40 тисяч.

Водночас Пентагон оцінив чисельність російських військ, дислокованих на українському кордоні на момент вторгнення, у 150 тисяч осіб. Військові експерти Майкл Кофман і Роб Лі оцінили групу, за винятком допоміжних військ, приблизно у 80 000 осіб.

Нагадаємо, восени 2022 року Росія мобілізувала, за офіційними заявами, 300 тисяч осіб для участі у війні в Україні.

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