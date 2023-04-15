"Військова зі США" виманила у 60-річного чоловіка понад мільйон гривень: що вона йому пообіцяла

У Польщі "військова США" зі Сирії виманила у 60-річного чоловіка 135 тисяч злотих (1 176 253 грн), обіцяючи йому приїхати до нього.

Про це повідомляє польська поліція.

До поліцейських із Замойського відділення поліції звернувся 60-річний чоловік. Він повідомив, що, ймовірно, став жертвою шахрайки. Він розповів, що в лютому отримав повідомлення в месенджері від жінки, яка написала, що вона медсестра з США, їй 33 роки і в даний час вона служить в американській армії, дислокованій в Сирії.

60-річний чоловік відповів на повідомлення. Вони почали листуватися. Жінка написала, що під час обшуку вони знайшли величезну суму грошей. Вона отримала 960 000 євро в якості подяки. Вона додала, що не може покласти ці гроші на депозит у Сирії. Командир попросив її знайти довірену особу за межами США, якій вони могли б відправити ці гроші. Вона звернулася за допомогою до 60-річного чоловіка. Той погодився. Жінка також повідомила, що передасть гроші через дипломатичного кур'єра, оскільки внесення грошей на рахунок викличе багато запитань з боку банку і служб державної безпеки. 60-річний чоловік назвав свою адресу і став чекати на передачу.

Через кілька днів жінка повідомила йому, що пакунок з грошима вже в Польщі, а митники в аеропорту сказали, що необхідно сплатити місцеві аеропортові збори. Вона попросила допомогти сплатити ці збори. 60-річний чоловік переказав невідомій гроші. У наступних повідомленнях жінка просила про подальші платежі. Вона придумувала різні причини - необхідність сплатити страховку за посилку, прибутковий податок або купити сертифікат. Весь час вона запевняла 60-річного чоловіка, що дуже хоче з ним познайомитися, що приїде до Польщі і вони будуть разом.

Потерпілий, довіряючи жінці, переказав на вказані "американською військовою" рахунки загалом понад 135 000 злотих. Коли жінка написала, що посилку затримала поліція і для її "повернення" потрібні додаткові гроші, 60-річний чоловік почав підозрювати, що його ошукали. Його підозри підтвердив співробітник банку, якому він розповів всю історію. У четвер чоловік звернувся із заявою в поліцію.

Наразі у Польщі розшукують зловмисницю.

Нагадаємо, у Польщі через незвичайну витівку учня зачинили школу на три тижні.

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