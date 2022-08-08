Військове напруження у світі: загроза для Тайваню через навчання Китаю і хитке перемир’я на Близькому Сході

Китай продовжив військові навчання, які мав завершити ще вчора, а у Ізраїлі цілу ніч було тихо.

Китай продовжує військові навчання неподалік Тайваню, які мали завершитися напередодні, йдеться в ТСН.

Безпрецедентно потужні маневри, які фактично заблокували острів, почалися одразу після візиту на Тайвань спікерки палати представників Конгресу Ненсі Пелозі. Сьогодні в морському повітряному просторі поруч із островом, який Китай вважає своєю територією пройшли протисубмаринні та ударні навчання.

Слідом за американським візитом - на Тайвань приїхала делегація з Литви на чолі з заступником міністра транспорту й комунікацій. Литва - єдина країна в Євросоюзі, яка публічно схвалила поїздку Ненсі Пелозі.

Також читайте Нікопольський район на Дніпропетровщині під вогнем: подробиці нічного і вранішнього обстрілів

А протягом ночі домовленість між Ізраїлем і угрупованням "Ісламський джихад" протрималась, нових ударів не було. Становище на Близькому Сході украй загострилося з початком ізраїльської операції «Світанок», під час якої знищили двох ватажків терористичного угруповання. Під час ударів по бойовикам загинули і цивільні, зокрема 5-річна дитина і жінка. З Гази по Ізраїлю випустили понад сотню ракет, збитих системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

Ізраїльські військові заявляють, що операцію закінчили. Сьогодні ситуацію на Близькому сході обговорить Радбез ООН.

Читайте також:

На Уманщині збили ракету окупантів: її уламки пошкодили цивільну інфраструктуру, є поранені

Україна може створити свій "Залізний купол" - Жданов

Мобілізація в Україні: чи можна чоловіку поїхати за кордон, якщо він знятий з військового обліку