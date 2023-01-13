Військові Білорусі похизувалися отриманим від РФ "унікальним" комплексом ЗРК "Тор" (фото)

Білоруським військовим 13 січня урочисто передали батарейний комплект ЗРК "Тор-М2К", який отримала РБ у межах домовленостей з РФ. На врученні нової техніки були присутні представники командування ВПС та військ ППО ЗС РБ.

Про це інформує Міноборони РБ.

Відомо, що батарею ЗРК "Тор-М2К" передали до 15-ї зенітної ракетної бригади.

Також читайте Росіяни у Білорусі проведуть низку навчань: у Генштабі попереджають про небезпеку

До цього комплекту увійшли: 4 бойові машини (БМ) 9А331МК на колісному шасі, транспортно-зарядна машина (ТЗМ) 9Т244 та машина технічного обслуговування (батарейна МТО) 9В887М2К.

Військові Лукашенка переконують, що це "нові унікальні бойові машини, які не мають аналогів у своєму класі".

Як вказує "Білорускі Гаюн", у середньостроковій перспективі очікується формування у складі 15-ї зрбр нового зенітно-ракетного дивізіону на ЗРК "Тор-М2К". До отримання "Торів" основним озброєнням бригади були ЗРК С-300ПТ.

До слова, зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2К" призначений для ураження літаків, вертольотів, аеродинамічних безпілотників, керованих ракет та інших елементів високоточної зброї на середніх, малих і дуже малих висотах у складній повітряній обстановці.

За даними спостерігачів, батарейний комплект ЗРК "Тор-М2К" прибув із РФ до РБ наприкінці грудня 2022 року.

Ситуація у Білорусі

Останнім часом до Білорусі продовжують активно прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил РФ. У Мінську кажуть, що це все у межах розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Крім того, білоруські військові настільки раді, що російські окупанти прибувають до них, що зустрічають їх із хлібом-сіллю.

Тим часом, Міноборони РБ 10 січня заявило, що завершено заходи перевірки облікових даних військовозобов'язаних, які проводилися від середини жовтня до грудня 2022 року.

Вже 11 січня Міністерство оборони Білорусі заявило про нарощування сил ППО з російськими окупантами, як у Мінську це називають "регіональне угруповання".

Натомість в Міноборони України 11 січня попередили, що командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України. Переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії до зони ведення бойових дій та прикордонних районів.

Своєю чергою, об’єднані сили збільшують оборонні спроможності і займаються заходами підвищення навченості особового складу. Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що станом на зараз обстановка з боку Білорусі не несе безпосередньої загрози для України.

В Міністерстві оборони США теж наразі не бачать ознаки наступальних дій з боку Білорусі.

Такої ж думки у Британії. Їхня розвідка каже, що хоча Росія й утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України.

Тим часом вдруге за останній місяць голова МЗС РФ відвідає Білорусь. Візит запланований на 19 січня.

У цьому контексті лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська закликає світ покарати диктатора Білорусі Олександра Лукашенка за співучасть у війні проти України, адже будь-які поступки в розпал війни лише створюють для нього відчуття безкарності.

"Його співучасть у війні дозволила провести геноцид у Бучі, Ірпені, Чернігівській та Київській областях", - заявила Тихановська.

Читайте також: