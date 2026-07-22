Військові б’ють на сполох: у Норвегії рибалки знайшли російську ракету, але сталося непередбачуване

Біля узбережжя Норвегії знайшли уламки російської ракети / © unsplash.com

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У норвезькому селищі Кіберг неподалік міста Варде місцеві жителі нещодавно виявили у морі небезпечні уламки російської зброї. Чоловіки одразу повідомили про знахідку військовим, оскільки подібні об’єкти можуть становити серйозну загрозу для життя.

Про це пише NRK.

Несподівана знахідка у морі

Рибалка Кеннет Стенсен разом із фотографом-натуралістом Мортеном Госвандом натрапили на дивний об’єкт зовсім випадково.

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За оцінками чоловіків, довжина металевих залишків ракети сягала майже півтора метра. Зрозумівши рівень небезпеки, очевидці негайно зателефонували до Збройних сил Норвегії, щоб передати координати.

«Ми розуміємо, що на морському дні можна знайти що завгодно. Але щоб це була саме ракета — це було дійсно страшно», — зізнався Стенсен.

Шторм знищив докази

На місце виклику згодом прибув патруль берегової охорони, однак військові дещо запізнилися, адже через сильний вітер на морі піднявся потужний шторм, який просто змив уламки російської зброї назад у воду. На доказ лишилося лише фото уламків, яке встиг зробити Мортен Госванд.

«Тепер вона зникла. Був східний вітер, а за таких умов хвилі дуже швидко сягають семи-восьми метрів у висоту», — пояснив рибалка.

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Реакція Збройних сил Норвегії

Речник оперативного командування Збройних сил Норвегії Брюньяр Стордал відмовився детально коментувати саме цей інцидент.

Водночас він підтвердив, що поява подібних об’єктів на узбережжі регіону не є чимось аномальним, адже Російська Федерація регулярно проводить випробування своєї зброї у сусідніх акваторіях.

Саме тому залишки ворожих ракет час від часу дрейфують до норвезьких берегів, і представник армії закликав місцевих жителів бути максимально обережними та наслідувати приклад чоловіків, які одразу викликали фахівців.

«Якщо вона просто лежить у морі, це вже становить небезпеку. До того ж ми не можемо гарантувати, що в таких об’єктах не залишилося палива чи вибухівки», — наголосив речник.

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Нагадаємо, сапери попередили про смертельну загрозу від уламків «Шахедів», які можуть опинитись у воді біля пляжів. Експерти застерігають, що залишки дронів можуть містити нерозірвані боєприпаси та невідомі токсичні речовини.

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