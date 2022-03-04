Військові дії Росії біля ЗАЕС безрозсудні і повинні припинитися — Міненергетики США

Міністерство енергетики США спільно з Пентагоном, Комісією ядерного регулювання США та Білим домом стежать за ситуацією.

Міністерка енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм звинуватила росіян у "безрозсудних діях" біля Запорізької АЕС.

Про це вона сказала у розмові зі своїм українським колегою Германом Галущенком, про що розповіла у Twitter.

"Я щойно розмовляла з міністром енергетики України про ситуацію на Запорізькій АЕС. Російські військові дії поблизу станції є безрозсудними і повинні припинитися", — зазначила Гренхольм.

Міністерство енергетики США активувало свою групу реагування на ядерні інциденти та спостерігає за подіями у консультаціях із Міноборони США, Комісією ядерного регулювання США та Білим домом.

"Ми не бачили підвищених показників радіації поблизу закладу. Реактори станції захищені міцними захисними конструкціями і безпечно зупиняються", — повідомила міністерка.

Раніше у ДСНС розповіли, що саме горить на Запорізькій АЕС після обстрілів російських окупантів.

Нагадаємо, уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.

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