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Військові дії Росії біля ЗАЕС безрозсудні і повинні припинитися — Міненергетики США

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Військові дії Росії біля ЗАЕС безрозсудні і повинні припинитися — Міненергетики США

Associated Press

Міністерство енергетики США спільно з Пентагоном, Комісією ядерного регулювання США та Білим домом стежать за ситуацією.

Міністерка енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм звинуватила росіян у "безрозсудних діях" біля Запорізької АЕС.

Про це вона сказала у розмові зі своїм українським колегою Германом Галущенком, про що розповіла у Twitter.

"Я щойно розмовляла з міністром енергетики України про ситуацію на Запорізькій АЕС. Російські військові дії поблизу станції є безрозсудними і повинні припинитися", — зазначила Гренхольм.

Міністерство енергетики США активувало свою групу реагування на ядерні інциденти та спостерігає за подіями у консультаціях із Міноборони США, Комісією ядерного регулювання США та Білим домом. 

"Ми не бачили підвищених показників радіації поблизу закладу. Реактори станції захищені міцними захисними конструкціями і безпечно зупиняються", — повідомила міністерка.

Раніше у ДСНС розповіли, що саме горить на Запорізькій АЕС після обстрілів російських окупантів.

Нагадаємо, уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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