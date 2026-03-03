Військові Ізраїлю зайшли на територію Лівану: що відомо

Військові Ізраїлю. / © Reuters

В Ізраїлі заявили, що їхні війська увійшли до Лівану та були розміщені в «декількох місцях» на півдні країни.

Про це заявив очільник Міністерства оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє Sky News і Times of Israel.

За словами міністра, ізраїльським військам було надано дозвіл на «просування та взяття під контроль додаткових позицій у Ліван». Мета таких дій — запобігти обстрілу прикордонних населених пунктів Ізраїлю.

«Щоб запобігти можливості прямого вогню по ізраїльських громадах, прем’єр Біньямін Нетаньягу та я уповноважили Армію оборони Ізраїлю просуватися та утримувати додаткові домінувальні території в Лівані та захищати звідти прикордонні громади», — наголосив Кац.

Зауважимо, його заява прозвучали після того, як Армія оборони Ізраїлю повідомила, що її солдати «діють на півдні Лівану».

Заява Армії оборони Ізраїлю

У повідомленні наголосили, що ізраїльські війська діють на півдні Лівану в кількох точках поблизу прикордонної зони «в межах посиленої передової оборонної позиції».

«Армія оборони Ізраїлю працює над створенням додаткового рівня безпеки для жителів півночі країни. Армія завдає цілеспрямованих ударів по інфраструктурі терористів „Хезболли“, щоб усунути загрози та запобігти спробам проникнення на територію Ізраїлю», — йдеться у повідомленні.

Заклики до евакуації

ЦАХАЛ закликав цивільних жителів десятків сіл на півдні Лівану, а також зі столиці Бейрута та її південного передмістя, евакуюватися з цієї території, повідомляє Sky News. Також людей просять триматися подалі від будівель, пов’язаних з «Хезболлою».

«Заради вашої безпеки ви повинні негайно евакуюватися зі своїх домівок», — заявив речник Армії оборони Ізраїлю Авіхай Адраї.

Удари по Лівану

Ізраїль відкрив новий фронт у конфлікті з Іраном, завдавши ударів по цілях «Хезболли» в Лівані, зокрема по столиці. Зазначається, що було атаковано штаб-квартиру та інфраструктуру організації, а також транспортний засіб, який перевозив двох бойовиків елітного підрозділу "Радван" у районі Кфар-Даджал на півдні країнию

Зауважимо, ці дії військових ЦАХАЛу стали відповіддю на ракетний обстріл Ізраїлю. Армія оборони стверджує, що "Хезболла" діє від імені іранського режиму та несе відповідальність за відкриття вогню проти Ізраїлю і його цивільного населення.

