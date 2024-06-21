Військові Кім Чен Ина втретє за місяць перетнули кордон з Південною Кореєю

Військові Північної Кореї втретє від початку червня перетнули кордон з Південною Кореєю, а потім відступили. Південнокорейські солдати зробили попереджувальні постріли.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на повідомлення Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Зазначається, що декілька північнокорейців, які працювали у демілітаризованій зоні, перетнули кордон Південної Кореї та відступили після усного попередження, яке супроводжувалося попереджувальним пострілом.

Інцидент стався за декілька годин після того, як російський диктатор Володимир Путін завершив свій візит до КНДР, де він і Кім Чен Ин підписали угоду, згідно з якою дві країни прийдуть на допомогу одна одній у разі вчинення нападу на одну з них.

Bloomberg пише, що напруга на кордоні, який розділяє півострів, зростала ще до візиту "фюрера" Путіна. За словами південнокорейських військових, протягом останніх місяців Північна Корея надсилає велику кількість військ до буферної зони для встановлення мін, протитанкових загороджень і ремонту доріг.

Нагадаємо, в березні цього року Кім Чен Ин закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни "відповідно до вимог поточної ситуації". Необхідність тренувань з атак на прикордонні пункти лідер КНДР пояснив протидією "постійним загрозам ворогів".

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