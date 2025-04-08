ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
1 хв

Військові Кім Чен Ина порушили кордон Південної Кореї: було відкрито вогонь

Сеул стежить за ситуацією на кордоні.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Війська КНДР.

Війська КНДР. / © press-centr.com

Військові Корейської Народно-Демократичної Республіки порушили демаркаційну лінію з Південною Кореєю. Південнокорейські солдати відкрили попереджувальний вогонь.

Про це повідомляє Reuters.

За словами військових Південної Кореї, демаркаційну лінію порушили близько 10 північнокорейських солдатів.

"Ми уважно стежимо за пересуванням північнокорейських військових і вживаємо необхідних заходів відповідно до оперативних процедур", - заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Як повідомлялося, раніше Північна Корея випробувала крилаті ракети, здатні нести ядерні боєголовки. Запуском цих ракет Пхеньян мав на меті інформувати “ворогів” про "боєздатність різних ядерних засобів”.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie