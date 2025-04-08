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Військові Кім Чен Ина порушили кордон Південної Кореї: було відкрито вогонь
Сеул стежить за ситуацією на кордоні.
Військові Корейської Народно-Демократичної Республіки порушили демаркаційну лінію з Південною Кореєю. Південнокорейські солдати відкрили попереджувальний вогонь.
Про це повідомляє Reuters.
За словами військових Південної Кореї, демаркаційну лінію порушили близько 10 північнокорейських солдатів.
"Ми уважно стежимо за пересуванням північнокорейських військових і вживаємо необхідних заходів відповідно до оперативних процедур", - заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів.
Як повідомлялося, раніше Північна Корея випробувала крилаті ракети, здатні нести ядерні боєголовки. Запуском цих ракет Пхеньян мав на меті інформувати “ворогів” про "боєздатність різних ядерних засобів”.