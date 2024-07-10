Військові Китаю прибули до Білорусі: Пекін озвучив важливу заяву

КНР наголошує, що військові навчання є звичайним елементом співпраці двох країн

Днями до сусідньої Білорусі прибули військовослужбовці армії Китаю. У Пекіні заявили, що відбуваються спільні військові навчання, які не спрямовані проти будь-яких держав.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє "Укрінформ".

Представник китайського МЗС наголосив, мовляв, ці військові навчання є звичайним елементом співпраці двох країн у військовій сфері.

"Хочу підкреслити, що спільні військові навчання Китаю та Білорусі проводяться відповідно до річного плану співробітництва між двома країнами", - сказав Лінь.

За його словами, це є звичайною практикою в рамках військової співпраці та обмінів між країнами-партнерами. А всі маневри "відповідають міжнародному праву і не спрямовані проти будь-якої третьої країни".

Нагадаємо, моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що до Білорусі прибули китайські військові, аби взяти участь у "спільному антитерористичному тренуванні (навчанні)". Воно триватиме від 8 до 19 липня.

Китай спрямував військових до Білорусі, а Північна Корея - до Росії!

Читайте також: