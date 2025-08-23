Військові КНДР перетнули кордон з Південною Кореєю: подробиці інциденту

Військові КНДР / Ілюстративне фото

Реклама

Військові Північної Кореї здійснили короткочасне вторгнення на територію Південної Кореї в районі демілітаризованої зони, що призвело до попереджувальних пострілів з боку південнокорейських сил.

Про це повідомляє BBC.

Після інциденту, який стався у вівторок, 19 серпня, Пхеньян звинуватив Сеул у «навмисній провокації», яка може призвести до «неконтрольованої» ескалації напруги.

Реклама

«Це дуже серйозна прелюдія, яка неминуче виведе ситуацію в районі південного кордону, де зосереджена величезна кількість сил, що протистоять один одному, у неконтрольовану фазу», — повідомили державні ЗМІ Північної Кореї.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що північнокорейські військові, які працювали в прикордонній смузі, перетнули лінію військового розмежування близько 15:00 за місцевим часом. Після того, як південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли, солдати КНДР повернулися на свою територію.

Інцидент стався на тлі того, як новообраний президент Південної Кореї Лі Дже Мьон вирушив до Токіо та Вашингтона. Хоча новий лідер Сеула закликає до покращення міжкорейських відносин, Пхеньян відхилив його ініціативи.

Як пише Al Jazeera, державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що південнокорейські військові використали кулемет, щоб зробити понад 10 попереджувальних пострілів по солдатах, які займалися «проєктом бар’єра для повного блокування південного кордону». Генерал-лейтенант армії КНДР Ко Чон Чхоль заявив, що цей інцидент є «дуже серйозним початком, який неминуче призведе до неконтрольованої фази».

Реклама

За інформацією Nagaland Tribune, Ко Чон Чхоль також зазначив, що цей інцидент збігся з щорічними спільними військовими навчаннями США та Південної Кореї. Пхеньян назвав це «навмисною та умисною провокацією, спрямованою на військовий конфлікт». Крім того, він попередив, що будь-яке втручання в проєкт з будівництва бар’єра буде розглядатися як «умисна військова провокація», яка викличе відповідні контрзаходи.

Слід зазначити, що це не перший подібний інцидент. Як повідомляє Gazeta Express, у квітні 2025 року близько 10 північнокорейських солдатів також ненадовго перетнули кордон, і Сеул також відповів попереджувальними пострілами.

Дві Кореї технічно досі перебувають у стані війни, оскільки Корейська війна 1950-1953 років закінчилася лише перемир’ям, а не мирним договором.

Нагадаємо, Південна Корея офіційно отримала нового президента — ним став 61-річний політик Лі Чже Мьон, який переміг на дострокових виборах. Його політичне минуле й погляди на війну в Україні викликають запитання.