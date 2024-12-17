Військові КНДР у Курській області перед смертю не розуміють небезпеки БпЛА: про що це свідчить

У загиблих бійців КНДР перед ударами дронів не було візуального розуміння небезпеки від БПЛА. Такий факт може свідчити про те, що росіяни погано поінформували корейців щодо використання безпілотників на фронті.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Це демонструє те, що для росіян життя корейців немає жодної цінності. Втім, армія РФ намагається оперативно вивозити тіла загиблих кндрівців з фронту. Евакуація цих тіл налагоджена краще, ніж загиблих чи поранених росіян", - зазначив він.

Бажання приховати невдачі кндрівців, акцентує Коваленко, грає свою роль.

Нагадаємо, росіяни кидають в бій військових КНДР на Курщині без бронетехніки. У них значні втрати.

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