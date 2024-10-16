Військові КНДР воюють проти України: бригадний генерал США про проблеми в РФ і роль Китаю

Речник Держдепу США Метью Міллер висловив "стурбованість" тим, що солдати КНДР, якщо це правда, воюють на боці Росії проти України, й це "новий рівень розпачу".

За словами Володимира Зеленського, Північна Корея фактично включилася у війну проти України на боці Росії. Після цієї заяви українського президента низка українських ЗМІ, з посиланням на джерела в нашій розвідці, повідомили про близько 3 тис. громадян Північної Кореї, які перебувають в окремих підрозділах ЗС РФ. Зокрема в Брянській і Курській областях. Крім того, Росія сформувала бурятський батальйон із північнокорейських військових. Проте, 18 з них вже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей.

У червні цього року, вперше за понад два десятиліття, Путін відвідав Північну Корею, де підписав із Кім Чен Ином договір про всеосяжне партнерство, який передбачає надання допомоги в разі агресії проти будь-якої зі сторін. У понеділок, 14 жовтня, коли президент Зеленський заявив про фактичний вступ КНДР у війну проти України на боці Росії, Путін вніс на ратифікацію до Держдуми проєкт договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, який передбачає надання взаємної військової допомоги.

Ще на початку жовтня стало відомо про загибель шістьох північнокорейських офіцерів із лав інженерних військ КНДР. Ще троє були поранені, їх відправили на лікування до Москви. Пізніше міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в окуповані українські регіони для підтримки війни Росії проти України.

"Враховуючи це, нещодавні повідомлення про втрати північнокорейських військ на окупованій Росією території поблизу східноукраїнського міста Донецьк із високою ймовірністю можуть відповідати дійсності", - додав Кім Йон Хен.

Тобто, як бачимо, вже понад два тижні відомі факти про пряме залучення північнокорейських військових до війни Росії проти України. Проте жорсткої реакції Заходу й досі немає. Й все це відбувається на тлі візиту у вівторок, 15 жовтня, міністра оборони РФ Андрія Білоусова до Пекіна, де він зустрівся з віцеголовою центральної військової комісії КНР Чжан Юся. Сторони заявили про суттєві оборонні та військові переговори для зміцнення зв’язків, і розширення військових відносин.

Про вступ Північної Кореї у війну проти України на боці Росії, роль Китаю, та як це може змінити ситуацію на фронті, ТСН.ua розпитав у бригадного генерала у відставці, колишнього аташе США з оборони у Москві Кевіна Раяна.

За його словами, якщо повідомлення з фронту відповідають дійсності, то деяка кількість північнокорейських військових присутня серед російських сил і бере участь у війні, навіть попри те, що ця кількість може бути невеликою, все одно це значна зміна.

"Можливо, Північна Корея попросила Росію дозволити деяким з її офіцерів побувати на полі бою, щоб отримати цінний бойовий досвід, який вони могли б передати іншим північнокорейським військовим. Інша можливість полягає в тому, що північнокорейці можуть бути задіяні в (російській - ред.) "СВО" для обслуговування або експлуатації обладнання/зброї, надісланої до Росії з Північної Кореї. Той факт, що Росія продовжує шукати та вербувати іноземні війська для своєї війни (проти України - ред.), свідчить, що Росія продовжує мати проблеми з отриманням достатньої кількості солдатів", - сказав ТСН.ua Кевін Раян.

При цьому, як вважає бригадний генерал, навряд чи залучення північнокорейських військових до війни проти України на боці ЗС РФ, навряд чи потребувало попереднього схвалення Китаю.

"Північна Корея залежить як від Росії, так і від Китаю, але часто діяла сама без їхнього схвалення. Незважаючи на допомогу Китаю матеріалами (як-то чіпи чи мікроелектроніка - ред.) та іншу підтримку Росії, він поки що відмовляється відправляти війська до "СВО", - вважає Кевін Раян.

Також у вівторок, 15 жовтня, стало відомо, що Північна Корея підірвала зі свого боку частини доріг на північ від демаркаційної лінії із Південною Кореєю, яка відповіла пострілами. Але, це вже не перші провокаційні дії Пхеньяна. В січні цього року КНДР обстріляла "кордон". Проте, загострення між двома Кореями, яке ми можемо спостерігати останнім часом, - беззаперечний факт.

"Відносини між Південною та Північною Кореями постійно були напруженими з часів Корейської війни 1950-х років. Важко визначити, чи ця подія якось пов’язана з присутністю північнокорейських військ в Україні, крім того, що Північна Корея несе відповідальність за обидва ці випадки", - підсумував Кевін Раян.