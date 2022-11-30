Військові літаки РФ і Китаю увійшли до зони ППО Південної Кореї – вона підняла винищувачі

Два китайських і шість російських військових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Південної Кореї. Військові Південної Кореї у відповідь підняли в повітря винищувачі.

Про це пишуть Reuters та Sky News.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів у Сеулі, таких випадків було декілька. Спочатку в районі південного та північного узбережжя Південної Кореї о 5:50 ранку за місцевим часом (10:50 вечора за Києвом) два китайські бомбардувальники H-6 кілька разів з'явилися, а потім залишили південнокорейську зону ППО.

Через кілька годин китайські бомбардувальники повторили свій маневр, але вже з боку Японського моря, причому їх супроводжували російські бомбардувальники ТУ-95 та винищувачі СУ-35. Через 18 хвилин вони вийшли із зони ППО.

"В якості тактичних заходів і підготовки до непередбачених обставин наші ВПС підняли в повітря винищувачі перед появою китайських і російських літаків у зоні ППО", — йдеться в повідомленні пресслужби південнокорейської армії.

Водночас наголошується, що порушень повітряного простору Південної Кореї не сталося.

Зона ідентифікації ППО – це зона повітряного простору, на якому радари ППО країни вже бачать повітряні цілі. Однак така зона не є частиною суверенного повітряного простору, тому вхід у неї не вважається порушенням. При цьому загальноприйнято, що літаки, які входять у чужу зону ідентифікації, попереджають про це, повідомляючи про свій статус і належність.

Раніше представники РФ і Китаю заявляли, що бойові літаки брали участь у спільних навчаннях.

Нагадаємо, 29 листопада, китайські військові заявили, що ракетний крейсер США "незаконно вторгся" у води КНР поблизу островів Спратлі у Південно-Китайському морі.

Читайте також: