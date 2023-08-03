Військові "можуть застосувати зброю": міністр оборони Польщі попередив "вагнерівців"

У Міноборони Польщі запевнили, що їхні військові "не беззахисні".

У Міноборони Польщі повідомили про збільшення військ на східному кордоні, а також заявили, що їхні військові "можуть застосувати зброю", якщо це буде необхідно, на тлі провакацій з боку "вагнерівців" у Білорусі.

Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час брифінгу у четвер, 3 черпня.

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"Наша відповідь на провокацію – збільшення чисельності наших військових на східному кордоні країни шляхом передислокації військ із заходу. Згідно з чинним законодавством, військовослужбовці в конкретній ситуації можуть застосувати зброю, вони не беззахисні", - сказав він.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький терміново зустрівся з лідером Литви Гітанасом Науседою на Сувальському коридорі через провокації з Білорусі. Зустріч відбулася на тлі провокацій з боку Білорусі, де зараз перебувають "вагнерівці".

Раніше у Сенаті Польщі попередили, що "Вагнера" може почати терористичну операцію в Сувальському коридорі, який поєднує Польщу і Литву. Там також зазначили, якщо російські найманці зайдуть до Сувальського коридору на території Литви, то Польща неодмінно стане на захист свого сусіда по НАТО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Білоруські гелікоптери вторглися до повітряного простору Польщі"

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