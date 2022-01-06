Військові на БТР і бронемашинах оточили протестувальників у центрі Алмати, триває перестрілка - ЗМІ

Військові на БТР і бронемашинах оточили протестувальників у центрі Алмати, триває перестрілка - ЗМІ

Військові змусили мирних жителів відійти на відстань 100 метрів, після чого почалася "запекла" перестрілка.

У Республіці Казахстан близько 50 одиниць техніки, зокрема БТР, бронемашини та військові вантажівки з озброєними силовиками оточили периметр площі в центрі Алмати.

Про це у четвер, 6 січня, повідомляє Sputnik Казахстан в Telegram.

За даними видання, на площі перебувають близько двох сотень озброєних "призвідників заворушень". На місці події пролунало близько десяти пострілів, після чого почалася перестрілка.

"Військові змусили мирних жителів відійти на відстань 100 метрів, після чого почалася запекла перестрілка, - йдеться у матеріалі. - Простір навколо площі повністю контролюється військовими. Вони зайняли зручні позиції, щоб не дати злочинцям прорватися до акімату чи резиденції президента".

Також повідомляється, що до площі прибули три тентовані КамАЗи з військовослужбовцями.

Раніше повідомлялося, що в найбільшому казахському місті Алмати силовики розпочали придушення акцій протесту. Водночас впродовж ночі більшість сайтів ЗМІ Казахстану було масово недоступні.

Декілька днів поспіль у Казахстані продовжувалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорсткіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела в бойову готовність авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.

Що зараз відбувається у Казахстані - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Протести у Казахстані: уряд у відставці, а в Алмати захоплено аеропорт та адмінбудівлі | Новини світу

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