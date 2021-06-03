Військові НАТО в під час навчання в Болгарії переплутали будівлі і взяли штурмом завод

Переляканих працівників військові сприйняли за гарних акторів.

Власник крихітного олієвого заводу в Болгарії подає в суд на американську армію, вимагаючи компенсації моральних збитків. Бо 11 травня військові США під час натівських навчань переплутали його з мішенню.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Організовано увійшли до споруди поруч із авіабазою в селищі Чешнегірово, де проводили маневри і захопили, вирішивши, що люди в цивільному просто вдають, що бояться, а насправді - це частина занять.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав: військові не зробили жодного пострілу.

Президент Болгарії назвав інцидент неприйнятним, американське посольство перепросило, НАТО в подальшому обіцяє ретельніше стежити за описом навчальних цілей і головне - краще маркувати кордони тренувальних полігонів.

Новини світу: чому власник крихітного олійного заводу в Болгарії подає в суд на американську армію

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання