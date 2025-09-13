ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
389
Час на прочитання
1 хв

Військові навчання: Росія відпрацювала удари "Кинджалами" по НАТО

Під час виконання навчально-бойового завдання екіпажі відпрацювали заподіяння умовного авіаційного удару по критично важливих об’єктах умовного противника, тривалість польоту становила близько чотирьох годин.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Міг-31 з «Кинджалом»

Міг-31 з «Кинджалом» / © Фото із соціальних мереж

Екіпажі російських літаків МіГ-31 з авіаційним комплексом «Кинджал» виконали політ над нейтральними водами Баренцового моря в рамках стратегічних військвих навчань «Захід-2025».

Як пише «Європейська правда», про це повідомило «Интерфакс» з посиланням на Міноборони РФ.

«Під час виконання навчально-бойового завдання екіпажі відпрацювали заподіяння умовного авіаційного удару по критично важливих об’єктах умовного противника. Тривалість польоту становила близько чотирьох годин», — ідеться в повідомленні Міноборони.

За його даними, «навчально-бойові завдання виконувалися з урахуванням бойового досвіду, отриманого під час спеціальної військової операції».

«Усі польоти літаків Повітряно-космічних сил Росії виконуються в суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору», — зазначено в повідомленні.

У відпрацюванні завдань було задіяно пару МіГ-31.

Що передувало

Нагадаємо, на території Білорусі проходять російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». Зазначається, що під час навчань ворог може відпрацювати застосування ядерної зброї та «Орешніка».

У ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила свій кордон із Білоруссю на тлі спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід–2025». У Москві кажуть, мовляв, здивовані таким рішенням Варшави.

Дата публікації
Кількість переглядів
389
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie