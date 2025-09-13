Військові навчання: Росія відпрацювала удари "Кинджалами" по НАТО

Міг-31 з «Кинджалом» / © Фото із соціальних мереж

Реклама

Екіпажі російських літаків МіГ-31 з авіаційним комплексом «Кинджал» виконали політ над нейтральними водами Баренцового моря в рамках стратегічних військвих навчань «Захід-2025».

Як пише «Європейська правда», про це повідомило «Интерфакс» з посиланням на Міноборони РФ.

«Під час виконання навчально-бойового завдання екіпажі відпрацювали заподіяння умовного авіаційного удару по критично важливих об’єктах умовного противника. Тривалість польоту становила близько чотирьох годин», — ідеться в повідомленні Міноборони.

Реклама

За його даними, «навчально-бойові завдання виконувалися з урахуванням бойового досвіду, отриманого під час спеціальної військової операції».

«Усі польоти літаків Повітряно-космічних сил Росії виконуються в суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору», — зазначено в повідомленні.

У відпрацюванні завдань було задіяно пару МіГ-31.

Що передувало

Нагадаємо, на території Білорусі проходять російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». Зазначається, що під час навчань ворог може відпрацювати застосування ядерної зброї та «Орешніка».

Реклама

У ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила свій кордон із Білоруссю на тлі спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід–2025». У Москві кажуть, мовляв, здивовані таким рішенням Варшави.