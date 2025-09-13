- Дата публікації
Військові навчання: Росія відпрацювала удари "Кинджалами" по НАТО
Під час виконання навчально-бойового завдання екіпажі відпрацювали заподіяння умовного авіаційного удару по критично важливих об’єктах умовного противника, тривалість польоту становила близько чотирьох годин.
Екіпажі російських літаків МіГ-31 з авіаційним комплексом «Кинджал» виконали політ над нейтральними водами Баренцового моря в рамках стратегічних військвих навчань «Захід-2025».
Як пише «Європейська правда», про це повідомило «Интерфакс» з посиланням на Міноборони РФ.
«Під час виконання навчально-бойового завдання екіпажі відпрацювали заподіяння умовного авіаційного удару по критично важливих об’єктах умовного противника. Тривалість польоту становила близько чотирьох годин», — ідеться в повідомленні Міноборони.
За його даними, «навчально-бойові завдання виконувалися з урахуванням бойового досвіду, отриманого під час спеціальної військової операції».
«Усі польоти літаків Повітряно-космічних сил Росії виконуються в суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору», — зазначено в повідомленні.
У відпрацюванні завдань було задіяно пару МіГ-31.
Що передувало
Нагадаємо, на території Білорусі проходять російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». Зазначається, що під час навчань ворог може відпрацювати застосування ядерної зброї та «Орешніка».
У ніч проти 12 вересня Польща повністю закрила свій кордон із Білоруссю на тлі спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід–2025». У Москві кажуть, мовляв, здивовані таким рішенням Варшави.