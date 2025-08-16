Військові навчання у Білорусі: чи становлять вони загрозу для України

До Білорусі прибув перший ешелон із російськими військовими / © ТСН.ua

Уже 6 серпня до Білорусі прибув перший ешелон із російськими військовими та технікою. Українська розвідка та прикордонна служба відстежують чисельність особового складу та озброєння, яке Москва може залучити до військових навчань «Захід-2025».

Про це йшлося у коментарі “24 Каналу” полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора і військового експерта Романа Світана.

У суспільстві поширюються побоювання, що під прикриттям навчань Росія може знову використати територію Білорусі для нового наступу на Україну. Однак заспокоює: загроза можлива лише за певних умов.

«Ризики з’являться тоді, якщо на навчаннях буде розгорнута хоча б одна армія — приблизно 50 тисяч військових. У такому разі Україні доведеться реагувати на цей напрямок», — пояснив Світан.

Наразі, за його словами, до Білорусі перекинуто лише кілька батальйонів. Навіть якщо збережеться нинішня динаміка, до початку навчань росіяни зможуть розгорнути там не більше 10 тисяч військових. Це, наголошує експерт, не створює реальної загрози для України.

Крім того, він вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не дозволить використати територію країни для нового вторгнення:

«Якщо Білорусь відкриє другий фронт, українські засоби ураження здатні за лічені години знищити стратегічні об’єкти, енергетику та транспортну інфраструктуру. Лукашенко чудово це розуміє», — зазначив військовий.

Світан також наголосив, що російська армія зараз відчуває серйозний дефіцит сил на Східному фронті. Саме туди Москва перекидає основні резерви, зокрема 20–30 тисяч військових із Курського з’єднання. Вони мають підсилити ділянку фронту від Гуляйполя до Куп’янська.

За оцінками експерта, у Білорусі навряд чи з’явиться більше кількох батальйонів російських військових. Це означає, що навчання «Захід-2025» наразі не становлять критичної небезпеки для України.

Нагадаємо, раніше розвідка України оцінила ризик вторгнення з Білорусі. Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що позиція очільника РБ Олександра Лукашенка полягає в тому, щоб не бути втягнутим у бойові дії, попри союзницькі відносини з Росією.