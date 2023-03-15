Військові навчання Китаю, Ірану та РФ – США стежитимуть за їхнім перебігом

США мають намір спостерігати за військовими навчаннями Китаю, Ірану та Росії в Оманській затоці, щоб переконатися у відсутності будь-яких загроз.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, пише The Guardian

"Ми спостерігатимемо за ними, ми стежитимемо за ними, очевидно, щоб переконатися, що в результаті цих навчань не виникне загрози інтересам нашої національної безпеки або інтересам наших союзників та партнерів у регіоні", - заявив Кірбі.

Він уточнив, що спостереження буде проводитися "настільки добре, наскільки це можливо".

Нагадаємо, 15 березня Китай, Іран та Росія розпочали військово-морські навчання "Пояс морської безпеки-2023" в Оманській затоці, вони триватимуть до 19 березня.

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