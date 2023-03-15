Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військові навчання Китаю, Ірану та РФ – США стежитимуть за їхнім перебігом

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
873
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військові навчання Китаю, Ірану та РФ – США стежитимуть за їхнім перебігом

Фото: Associated Press

Військові навчання трьох країн стартували в Оманській затоці.

США мають намір спостерігати за військовими навчаннями Китаю, Ірану та Росії в Оманській затоці, щоб переконатися у відсутності будь-яких загроз.  

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, пише The Guardian

"Ми спостерігатимемо за ними, ми стежитимемо за ними, очевидно, щоб переконатися, що в результаті цих навчань не виникне загрози інтересам нашої національної безпеки або інтересам наших союзників та партнерів у регіоні", - заявив Кірбі.

Він уточнив, що спостереження буде проводитися "настільки добре, наскільки це можливо".

Нагадаємо, 15 березня Китай, Іран та Росія розпочали військово-морські навчання "Пояс морської безпеки-2023" в Оманській затоці, вони триватимуть до 19 березня.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
873
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація