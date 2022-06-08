Військові навчання у Балтійському морі: експерт розповів, навіщо там зібралися кораблі НАТО

Військові навчання у Балтійському морі: експерт розповів, навіщо там зібралися кораблі НАТО

Якщо Фінляндія та Швеція увійдуть до НАТО, 93% берегової межі буде під контролем країн блоку.

У Балтійському морі розпочалися навчання НАТО за участю Швеції та Фінляндії.

Експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко розповів про характер навчань в ефірі марафону телеканалу "Freeдом".

"Тривають планові навчання у Балтійському морі. Вони були ініційовані балтійськими країнами - Литвою, Латвією, Естонією. Цього року у навчаннях взяли участь особливо багато учасників. У Балтійському морі немає обмежень щодо тонажності кораблів, тому там швидше вирішується питання щодо збільшення країн-учасниць", - зазначив Риженко.

Він додав, що Швеція та Фінляндія доєдналися до навчань і цього року, тому що завжди беруть активну участь у них.

"У Швеції та фінляндії є спільний батальйон, маскітний флот", - додав експерт.

Андрій Риженко торкнувся і теми Росії щодо Балтійського моря. За його словами, у Росії її Балтійський фронт після розпаду СРСР сильно зменшився.

"Наразі РФ може контролювати лише 7% вод Балтійського моря. Хоча воно їм дуже важливе з погляду економіки. Росії дуже важливо тримати ці морські шляхи відкритими, щоб із нею не сталося те, що сталося з Україною, коли нам заблокували Чорне море. РФ важливо Балтійське море, щоб доправляти своїм споживачам нафту", - додав експерт.

Андрій Риженко зазначив, якщо Фінляндія та Швеція увійдуть до НАТО, 93% берегової межі буде під контролем країн блоку.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що наразі російські війська на дуже багатьох напрямках не мають ресурсів для того, щоб продовжувати наступ.