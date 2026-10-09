Військові рейси Алжиру до Москви через Польщу здійняли резонанс: що кажуть у Варшаві

Літак C-130 Hercules / © Associated Press

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Днями у ЗМІ з’явилася інформація, що військові літаки Алжиру регулярно літають до Росії через повітряний простір країн ЄС, зокрема Польщі, доставляючи військове обладнання. Польські військові кажуть, що Алжир не декларував небезпечних вантажів під час польотів до РФ.

Про це повідомляє видання Onet із посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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У коментарі виданню військові заявили, що алжирські літаки не декларували жодних небезпечних вантажів. Зазначається, що алжирські військові літаки отримують дозволи на польоти над країною відповідно до чинних процедур.

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У заявках, які подають дипломатичні представництва, зазначають мету польоту та інформацію про вантаж. Якщо ж інформація не відповідає дійсності, то дозвіл на політ не надають.

Водночас, за даними польського командування, рейс літака повітряних сил Алжиру над територією Польщі відбувся за встановленими правилами, а заявлений вантаж не містив небезпечних матеріалів.

«З огляду на нещодавні повідомлення ЗМІ щодо прольоту алжирського військового літака над територією Польщі, повідомляємо Вас, що політ було здійснено відповідно до чинних процедур, а вантаж, що перевозився, згідно з інформацією, заявленою у заявці, не містив небезпечних вантажів», — йдеться у повідомленні.

Водночас полковник Крістіан Зєнц, співзасновник програми F-16 у Польщі, вважає, що НАТО має ретельніше перевірити ці рейси та поставити більше запитань щодо їхньої мети.

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«Я думаю, що в нас дуже мало можливостей перевірити вміст вантажу, бо для цього нам довелося б запросити зупинку в Польщі. Практично неможливо», — сказав полковник.

Військові алжирські рейси над Польщею — що відомо

Видання Defense24.pl повідомило, що військові літаки Алжиру регулярно здійснюють рейси до РФ над територією країн ЄС, зокрема, Польщі, постачаючи військове обладнання. Останнім часом кількість таких польотів зросла.

Зокрема, крайній політ був 6 жовтня. За даними видання, літак вилетів з військово-транспортної авіабази Буфаріка, пролетів над Італією, Хорватією, Угорщиною та Словаччиною, а близько полудня увійшов до повітряного простору Польщі. Згодом попрямував на схід — до Білорусі і приземлився в московському аеропорту Внуково.

Видання зазначає, що такі рейси можуть бути пов’язані не лише з перевезенням окремих вантажів, а й із ширшою військово-технічною співпрацею. Зокрема, літаки можуть транспортувати озброєння та обладнання для російських систем, які перебувають на озброєнні Алжиру. Водночас конкретний вантаж цього рейсу потребує підтвердження.

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