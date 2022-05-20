Військові США можуть залишитися в Європі через війну в Україні та погрози Кремля щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Військові США можуть залишитися в Європі через війну в Україні та погрози Кремля щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Якщо Росія не припинить війну в Україні і не перестане загрожувати Фінляндії, Швеції і НАТО, США залишать 100 000 військовослужбовців у Європі.

У разі необхідності США можуть тимчасово збільшити свій військовий контингент в Європі. Рішення можуть ухвалити, якщо НАТО проведе більше військових навчань або зміниться ситуація з безпекою в Європі.

Про це повідомляють американські чиновники, передає CNN.

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За словами чиновників, ці плани розглядаються після зустрічі керівників військових голов НАТО, яка відбулася у четвер у Брюсселі. Головнокомандувачі країн-членів НАТО дають рекомендації майбутній зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, запланованої на червень, а також саміту на вищому рівні, який пройде в Мадриді в кінці травня.

Варто зазначити, США збільшили свою загальну кількість військ у Європі із 60 000 військовослужбовців до вторгнення Росії в Україну до близько 100 тисяч. Таким чином війська та військові засоби посилили уздовж східний фланг Європи, щоб підтримати НАТО та ще більше стримувати Росію. США надали тисячі військових до Сил реагування НАТО, які були задіяні вперше в історії НАТО на початку цієї весни.

Нагадаємо, у межах нової військової допомоги від США на суму 40 млрд дол. планується постачання Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot.

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