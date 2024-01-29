Військові США на базі в Йорданії сплутали свій безпілотник із ворожим — ЗМІ

Американський дрон повертався на базу, тому спроб збити об’єкт у повітрі не було.

Причиною ураження військової бази США в Йорданії безпілотником могло стати те, що його сплутали з американським дроном.

Про це йдеться у повідомленні AP із посиланням на анонімні джерела.

За попередніми даними, ворожий безпілотник, який завдав удару по об'єкту США в Йорданії, могли сплутати з американським БПЛА, який перебував у повітрі в той самий час.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки БПЛА на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинули троє військовослужбовців армії США, ще понад 20 зазнали поранень.

28 січня президент США Джо Байден заявив, що атаку здійснили "радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран".

Раніше, 18 січня, стало відомо, що армія Йорданії завдала авіаударів по південній частині Сирії, внаслідок яких загинули 10 людей.

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