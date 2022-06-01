Військові США проводять хакерський наступ на підтримку України – голова кіберкомандування

Голова кіберкомандування США генерал Пол Накасоне повідомив, що американські військові проводять наступальні хакерські операції на підтримку України.

Так, військові хакери зі США "провели серію операцій" у відповідь на вторгнення Росії до України.

Про це Накасоне розповів в інтерв'ю Sky News.

"Ми провели серію операцій по всьому спектру: наступальні, оборонні, інформаційні операції", – сказав американський генерал.

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Він не вказав подробиць цих операцій, проте запевнив, що вони були законними, здійснювалися з цивільним наглядом за військовими та в межах політики міноборони США.

Голова кіберкомандування США також заявив, що стурбований щодня ризиком російської кібератаки, спрямованої на його державу. Тож операції "полювання наперед" дозволяють США шукати іноземних хакерів та ідентифікувати їхні інструменти до того, як вони будуть використані проти Америки.

Нагадаємо, 30 травня міжнародна група хакерів Anonymous зламала низку держсайтів Білорусі за причетність до розв'язаною Росією війни в Україні.

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