Військові США збили над Атлантичним океаном китайську повітряну кулю-розвідницю

Для здійснення цієї місії США потрібно було забезпечити істотне локалізоване закриття повітряного простору.

Пентагон застосував силу та збив китайську кулю-розвідницю, яку упіймали на стеженні за північними територіями США.

Про це повідомляє FoxNews.

Зазначається, що військові США збили аеростат над Атлантичним океаном.

Раніше Пентагон опрацював кроки для забезпечення захисту населення. Для здійснення цієї місії США потрібно було забезпечити істотне локалізоване закриття повітряного простору.

BREAKING NEWS: US military shoots down Chinese spy balloon over Atlantic Oceanhttps://t.co/QpGwxusdfz — Fox News (@FoxNews) February 4, 2023

Куля-шпигунка у небі над США

У небі над Сполученими Штатами помітили китайську повітряну кулю-розвідницю. У Пентагоні заявили, що стежать за нею, але вирішили не збивати повітряний об'єкт із міркувань безпеки.

Об'єкт відстежували, зокрема, й у штаті Монтана, де розташовані деякі ядерні ракети шахтного базування. Для безпеки громадян у середу, 2 лютого, відмінили кілька авіарейсів.

Пізніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відкладає свій візит до Китаю після інциденту з китайською повітряною кулею-шпигуном, яка була виявлена на північному заході США.

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