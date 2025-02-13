Військові витрати РФ перевищують всі європейські оборонні бюджети разом узяті - FT

2024 року загальні витрати Росії на оборону зросли на 42% у реальному вираженні і склали 13,1 трильйона рублів (це приблизно 462 мільярди доларів).

Про це пише Financial Times з посиланням на дані дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

За прогнозами IISS, цього року загальні російські витрати на оборону, включно з так званими добровільними внесками регіональних органів влади та компаній, зростуть на 13,7% і досягнуть 15,6 трлн рублів, що еквівалентно 7,5% ВВП або майже 40% російських федеральних видатків. Хоча це завдає шкоди економіці РФ, як зазначають аналітики IISS, Росія все ще може покривати витрати на війну.

Оборонні бюджети всіх європейських країн разом, включно з Великою Британією та країнами-членами ЄС, торік зросли майже на 12% і становили 457 мільярдів доларів, що на 5 мільярдів доларів менше, ніж витрати Москви.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не погоджується з вимогою нового президента США Дональда Трампа збільшити цільовий показник витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП.

Нещодавно генсек НАТО Марк Рютте закликав країну підвищити витрати на оборону та збільшити виробництво зброї, пояснивши свій заклик тим, що це найкращий спосіб запобігти війні.

Трамп ще під час передвиборчої кампанії зробив вимогу до союзників по НАТО збільшити оборонні витрати одним із центральних аспектів своєї риторики.

До слова, журналіст Віталій Портников звернув увагу, що через санкції США, запроваджені в останні дні правління адміністрації президента Джо Байдена, Росія втрачає ринок збуту нафти в Китаї та Індії, а разом з тим – можливість для ведення агресивної війни.

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