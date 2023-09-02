Військові ЗСУ передали прем’єр-міністерці Естонії оригінальний подарунок – фото

Прем’єрка Естонії отримала подарунок від українських військових.
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас отримала від українських військових подарунок – кубок, зроблений з артилерійського снаряда.
Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.
"Українські бійці з 24-ї бригади на знак подяки надіслали мені кубок, зроблений зі 120-мм артилерійського снаряда. Колега Марко Міхкельсон, який прибув з України, доставив його мені. Дякую від усього серця, продовжуємо підтримувати Україну до самої перемоги", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Балтійському морі тисячі військових НАТО тренуватимуться відбивати атаки РФ.
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