Військовий аналітик назвав тих, хто здатний здійснити заколот проти Путіна

Через санкції бізнес-еліта Росії може піти на заколот проти Кремля.

Російські олігархи здатні зробити заколот проти путінської влади в РФ.

Про це повідомив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий аналітик, полковник Петро Черник.

"На мій погляд, єдина серйозна сила, котра може знайти оцю кротову нірку до самого Путіна - це велика олігархія. Чому? Вони всі обкладені санкціями, вони шалено втрачають, а люди, які мають ультрависокі прибутки і вони вже збожеволіли на своїх статках", - зазначив експерт.

За словами Черника, від військовиків кроку щодо заколоту чекати не доводиться, тому що міністр оборони Сергій Шойгу є вірним поплічником саме очільника Кремля Путіна.

"До речі, теж доволі рідкісне явище в їх історії, щоб саме військовики так підтримували свого царя чи недоцаря", - сказав експерт.

Нагадаємо, у Москві вважають, що після ймовірної загибелі очільника "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту. Російські спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати і не допустити подібної ситуації, яку "Вагнер" організував наприкінці червня.

Тим часом у Міноборони Росії більш зацікавлене в загибелі Пригожина, аніж Путін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Живые свидетели! Жену и дочь Пригожина ждет “печальная судьба”.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.