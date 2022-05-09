Військовий експерт назвав реальну причину, чому Путін прибрав з параду "літак Судного дня" і всю авіацію

Військовий експерт назвав реальну причину, чому Путін прибрав з параду "літак Судного дня" і всю авіацію

Під час військового параду в Москві була чудова погода, тому нельотна погода не могла бути причиною скасування параду літаків.

У Москві вперше за всю історію сучасної РФ скасували повітряну частину параду до 9 травня через нібито погодні умови. Раніше анонсований проліт літака "Судного дня" так і не відбувся.

Але повітряну частину параду скасували з політичних, а не погодних причин. Путін ухвалив рішення не демонструвати "літак Судного дня" – командний борт Іл-80, призначений для евакуації керівництва країни у разі ядерної війни, під тиском Заходу.

Такої думки дотримується військовий експерт Олег Жданов. В ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL він сказав, що повітряну частину параду скасували через ультиматум із боку Заходу.

Як пояснив експерт, такий ультиматум було зроблено після численних заяв та натяків керівництва РФ про можливість застосування ядерної зброї в ході війни проти України.

"Путін почав розганяти тему ядерної зброї, і його відразу ж попередили, що вони звернуть увагу на питання про його особисту ліквідацію. Або на питання про введення санкцій проти близьких йому людей. Зверніть увагу, відразу ж усі посадовці в РФ почали говорити – та ні, ми і не збиралися застосовувати ядерну зброю", – уточнив Жданов.

Водночас експерт звернув увагу на те, що в момент проведення військового параду в Москві була чудова погода, тому нельотна погода не могла бути причиною скасування параду літаків.

"Я дивлюся пряму трансляцію – там чудова погода для авіації, просто літай, скільки душа забажає, – сказав він. – Але прибрали "літак судного дня", а більше там нічого показувати", – додав експерт.

Нагадаємо, Путін 8 травня привітав Україну з "Днем победи".

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